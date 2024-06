Ex-Ferrari-Boss Todt: Mick Schumacher ist Opfer seines Namens

Der frühere Ferrari-Teamchef Jean Todt hält Mick Schumacher für ein Opfer seines Familiennamens. „Viele Leute denken, dass sein Nachname ein Vorteil ist – aber er wurde zum Nachteil“, sagte der 78 Jahre alte Franzose der „Sport Bild“: „Der Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, war unfair.“

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, dessen langjähriger Begleiter Vertrauter Todt war, ist nach zwei Formel-1-Jahren für das Haas-Team (2021/22) derzeit ohne Cockpit. Nach Todts Ansicht trägt Mick Schumacher daran nur eingeschränkt Schuld.

Todt: „Will ihn am Ziel seiner Träume sehen“

„Natürlich hatte er auch ein paar Unfälle, die er auch teilweise selbst verschuldet hat“, sagte der einstige Präsident des Weltverbandes FIA. Aber: „Die Erwartungen an ihn waren unangemessen – und das Auto nicht konkurrenzfähig.“

Todt hofft darauf, das Mick Schumacher eine neue Chance in der Königsklasse erhält. „Ich will ihn am Ziel seiner Träume sehen und bin überzeugt davon, dass er ein Cockpit in der Formel 1 verdient hat“, sagte Todt: „Mick ist besser als die Hälfte der Formel-1-Fahrer.“ (sid/bv)