Manchmal liegt Barcelona in Bahrenfeld. Tim Tramnitz sitzt im „Derbe Flott“ und steuert seinen Wagen virtuell über den Circuit de Catalunya, auf dem er am nächsten Wochenende in der Formel 3 antreten wird. Der 19-Jährige hat ein klares Ziel: „Als bester Rookie aus der Saison zu gehen.“ Denn dort geht es für den Hamburger nicht nur um diesen rühmlichen Titel – sondern auch um den Aufstieg in die Formel 1.