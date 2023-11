„Leben ist nicht fair“: Ralf Schumacher spricht über seinen Bruder Michael

Im Dezember 2013 zog sich Michael Schumacher beim Skifahren eine folgenschwere Kopfverletzung zu. Seitdem befindet sich der siebenmalige Formel-1-Weltmeister in medizinischer Rehabilitation und wird von seiner Familie gut abgeschirmt, sodass bislang nur wenig über den Gesundheitszustand des 54-Jährigen bekannt ist. Nun hat sich sein Bruder Ralf zur Situation geäußert.

Ralf Schumacher erklärte gegenüber dem Magazin „Bunte“: „Das Leben ist manchmal leider nicht fair.“ Der fast sechs Jahre jüngere Bruder fuhr teilweise zeitgleich mit „Schumi“ in der Formel 1. Michael beendete Ende 2012 seine Karriere. Ein Jahr später folgte der Unfall in den Alpen. „Wir müssen es akzeptieren“, so Ralf Schuhmacher.

Zu Michaels Frau und Kindern hat der heutige Formel-1-Experte dennoch ein gutes Verhältnis. „Wenn ich seine Kinder Gina-Maria und Mick sehe, lacht mein Herz. Wenn jemand aus der Familie meinen Rat sucht, bin ich da. Sie gehen ihren Weg“, sagte Ralf Schumacher in dem Interview.

Michaels Sohn Mick Schumacher fuhr bisher selbst zwei Jahre in der Formel 1, von 2021 bis 2022. In der laufenden Saison hat der 24-Jährige jedoch keinen festen Platz bei einem Rennstall.