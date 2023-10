„Das ist ein bisschen peinlich“: Hülkenberg kassiert kurioseste Strafe der Saison

Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer, Nico Hülkenberg, hat sich beim Rennen in Katar einen ebenso kuriosen wie bitteren Fehler geleistet. Der 36-Jährige aus dem Rheinland startete am Sonntag von der falschen Position und wurde dafür schnell mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt.

Hülkenberg war in seinem Haas-Rennwagen aus Versehen auf den freien Startplatz des Spaniers Carlos Sainz gefahren. Der Ferrari-Pilot konnte wegen Problemen an der Benzinanlage kurzfristig nicht antreten.

Ralf Schumacher kritisiert Nico Hülkenberg

Sainz wäre von Platz zwölf in den Grand Prix gegangen, Hülkenberg direkt dahinter von Position 14. Der Routinier fuhr also eine Reihe zu weit nach vorne in die freie Lücke und bemerkte den Fehler offenbar nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurioser Marathon in München: Frauen kürzen ab, Männer laufen zu viel

„Sorry, das darf ihm nicht passieren. Er ist so lange dabei“, kommentierte der frühere Rennfahrer Ralf Schumacher bei Sky und ergänzte: „Das ist ein bisschen peinlich. Die Position ist frei, aber das weiß man doch.“ (aw/dpa)