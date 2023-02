Besondere Aktion: Fans dürfen neues Formel-1-Auto designen

Welch eine besondere Aktion vor dem Saisonstart in der Formel 1! Red Bull lässt die Fans über die Lackierungen für die drei Rennen in diesem Jahr in den USA nicht nur entscheiden – die Anhänger werden sogar selbst zu den Designern.

In einem Wettbewerb dürfen die Fans Vorschläge einreichen, eine Jury wird dann die Auswahl für die Rennen in Miami im Mai, in Austin im Oktober und im November für die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas treffen.

Formel-1-Fans dürfen Red-Bull-Autos selbst designen

„Das ist eure Chance“, sagte Teamchef Christian Horner am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Wagens RB19 für die kommende Saison in der US-Metropole New York.

MOPO

Der RB19 wurde noch von Red Bull selbst designt. Max Verstappen wird im klassischen dunkelblauen Design seinen Versuch auf das WM-Triple unternehmen. Red Bull ist damit das erste Topteam der Formel 1, das sein neue Auto-Design gezeigt hat. Ferrari folgt am 14. Februar, einen Tag später Mercedes.

Die Formel 1 erlebt derzeit weltweit einen Boom, speziell aber in den USA. Die Rennserie trägt dem Rechnung: In der kommenden Saison stehen gleich drei US-Rennen im Kalender. Die amerikanische Rennsport-Größe Michael Andretti drängt zudem mit General Motors (Cadillac) ins Starterfeld. In Logan Sargeant (Williams) besitzt wieder ein US-Fahrer ein Stammcockpit. (mp/dpa/sid)