100.000 Tickets weg! Leclerc sorgt für gigantische Ferrari-Euphorie

Ferraris Renaissance in der Formel-1-WM mobilisiert in Italien die Massen. Alle Tickets für das vierte Saisonrennen am 24. April in Imola sind verkauft.

Ferrari führt in der Formel 1 nach drei Rennen sowohl in der Team- als auch in der Einzelwertung deutlich. Das Team um Star-Fahrer Charles Leclerc (24) euphorisiert die italienischen Fans. Erstmals nach zwei Pandemie-Jahren werden wieder Zuschauer beim Rennen in Imola zugelassen. Das vierte Saisonrennen ist bereits ausverkauft, 100.000 Fans werden beim Rennen in Italien erwartet.

Charles Leclerc mit 46 Punkten vor Max Verstappen

Leclerc siegte in diesem Jahr bereits in Bahrain und Australien und führt die WM-Wertung mit 71 Punkten an. Damit hat er 34 Punkte Abstand auf seinen aktuellen Verfolger George Russell (Mercedes) und sogar 46 auf den amtierenden Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).



Der letzte Ferrari-Fahrer, der in Imola triumphierte, war 2006 Michael Schumacher, der insgesamt siebenmal in der Emilia-Romagna gewann. Nun will WM-Spitzenreiter Leclerc beim Heimspiel die Träume von einer neuen glorreichen Ferrari-Ära weiter befeuern. (brb/sid)