Anschlag nahe der Formel 1-Strecke! Wird der Große Preis von Saudi-Arabien abgesagt?

Aufregung beim ersten Formel-1-Training in Saudi Arabien: In der Nähe der Rennstrecke in Jeddah kam es zu einer Explosion. Lokalen Medienberichten zufolge sollen Anhänger der Huthi-Rebellen aus dem Jemen eine Raffinerie des Öl-Giganten „Aramco“ angegriffen haben. Die fing Feuer und eine große Rauchwolke breitete sich aus.

Der Rennbetrieb wurde allerdings nicht ausgesetzt. Die Formel-1-Bosse um CEO Stefano Domenicali (56) beobachten die Situation genau. Laut der „Sun“ könnte allerdings das Rennen ausfallen, Grund sei die Sorge vor Angriffen. Schließlich wurde bereits im Februar 2021 ein Raketenangriff der Huthi-Rebellen auf die Hauptstadt Riad abgewehrt, als die Formel E ihre ersten beiden Rennen austrug.

Formel 1-Sorge um Absage – Leclerc mit Bestzeit im Training

Im Training hat Bahrain-Sieger Charles Leclerc (24) die starke Leistung seines Ferrari F1-75 bestätigt und den Rest des Feldes um Weltmeister Max Verstappen (24) abgehängt. Der Monegasse fuhr in 1:30,772 Minuten die schnellste Runde. Verstappen, der vor knapp einer Woche beim Saisonauftakt wegen Problemen mit der Benzin-Pumpe ausgefallen war, lag als Zweiter eine gute Zehntelsekunde dahinter – allerdings fuhr der Niederländer seine Zeit mit härteren Reifen.

Lewis Hamilton (37) fehlten als Neunter sogar über 1,5 Sekunden auf Leclerc. Dritter war Valtteri Bottas (32) im Alfa Romeo (1:31,084). Vettel-Ersatz Nico Hülkenberg (34) wurde mit über zwei Sekunden Rückstand 16., Mick Schumacher (23) fuhr nur auf Platz 19. Sein Haas-Kollege Kevin Magnussen (29) schaffte wegen technischer Probleme keine gewertete Runde.