Am Fleisch verschluckt! Ex-Formel-1-Pilot Fittipaldi stirbt nach Festessen

Der frühere Formel-1-Pilot Wilson Fittipaldi ist im Alter von 80 Jahren in Sao Paulo gestorben. Den Tod des Brasilianers, älterer Bruder des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi (77), gab der brasilianische Automobilverband CBA bekannt.

Wilson Fittipaldi hatte sich im Vorjahr beim Weihnachtessen an einem Stück Fleisch verschluckt und lag seitdem im Krankenhaus, sein Gesundheitszustand war schlecht. Nun sei er ruhig eingeschlafen, hieß es in der Mitteilung.

Auf dem Nürburgring fuhr Fittipaldi sein bestes Rennen

In den 1970er-Jahren ging Fittipaldi in 35 Grands Prix an den Start und sammelte drei WM-Punkte. Sein bestes Ergebnis war ein fünfter Platz beim Grand Prix von Deutschland auf dem Nürburgring im August 1973.

Wilson und Emerson Fittipaldi waren die ersten Brüder, die im selben Formel-1-Rennen punkteten.

Wilson Fittipaldi mit Bernie Ecclestone beim Brasilien-GP im November 2023 imago/Motorsport Images Wilson Fittipaldi mit Bernie Ecclestone beim Brasilien-GP im November 2023

Wilson Fittipaldis Sohn Cristian fuhr von 1992 bis 1994 in der Königsklasse.