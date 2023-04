Adresse von Ferrari-Star veröffentlicht: Jetzt erlebt er ein bizarres Schauspiel

Formel-1-Fahrer Charles Leclerc hat nach einer ungewollten Veröffentlichung seiner Adresse darum gebeten, seine Privatsphäre zu respektieren. „Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel, aber es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte“, schrieb der Ferrari-Star am Ostersonntag bei Instagram. Der 25-Jährige gab an, dass er selbst nicht wisse, wie sein genauer Wohnsitz an die Öffentlichkeit gekommen sei.

Dieser Umstand bereitet dem Rennfahrer aber mittlerweile größere Probleme. „Das hat dazu geführt, dass sich Leute vor meinem Apartment versammeln, klingeln und nach Fotos und Autogrammen fragen“, schrieb Leclerc, der eindringlich darum bat: „Kommt nicht zu meinem Haus.“ Er werde „immer anhalten, wenn ich Euch auf der Straße oder an der Strecke sehe, aber ich werde nicht nach unten kommen, wenn ihr mein Zuhause besucht“, fügte Leclerc an.

Appell von Leclerc an Fans auf drei Sprachen via Instagram

Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger aus Monaco veröffentlichte seinen Aufruf in gleich drei Sprachen. Allein bei Instagram folgen dem Ferrari-Piloten mehr als 10,5 Millionen Menschen. (dpa/lmm)