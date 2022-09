Zwei schnelle Tore: HSV-Frauen gewinnen „extrem packendes Derby“ bei St. Pauli

Der Jubel nach Schlusspfiff war bei den Spielerinnen des HSV mindestens so groß wie die Erleichterung. In einem umkämpften und bis zum Schluss offenen Derby in der Regionalliga Nord setzten sich die HSV-Frauen knapp mit 2:1 beim Stadtrivalen FC St. Pauli durch – weil sie in beiden Halbzeiten sofort hellwach waren.

Gleich mit der ersten echten Chance des Spiels gingen die Gäste in Führung. Jaqueline Dönges nutzte einen Abpraller, den St. Pauli-Torhüterin Friederike Ihle nicht festhalten konnte, zum 1:0 für den HSV (10.). „Das frühe Tor hat uns viel Selbstvertrauen gegeben“, sagte Angreiferin Victoria Schulz, „und das trotz des direkten Nackenschlags.“

HSV-Frauen gewinnen Regionalliga-Derby beim FC St. Pauli

Denn St. Pauli kam postwendend zurück, glich nur vier Minuten später durch Lina Jubel aus. Was die 350 Zuschauer an der Feldstraße dann sahen, war ein harter Kampf auf beiden Seiten. „Es wurde ein extrem packendes Derby“, sagte Schulz. „Wäre das ein Rasenplatz, würde man jetzt sehen, wie umgepflügt er wäre. Jeder einzelne Zweikampf war wichtig.“

Ganz besonders der von Lisa Baum, die sich fünf Minuten nach Wiederbeginn im Strafraum entscheidend durchsetzte und mit ihrem Treffer zum 2:1 (50.) für den zweiten Blitzstart des HSV sorgte. Ein Vorsprung, den die Gäste aus dem Volkspark zwar noch weiter hätten ausbauen können (unter anderem durch die eingewechselte Alexandra Englolo, die in der 90. Minute nur die Latte traf), letztlich aber erfolgreich über die Zeit brachten.

Und der Spielverlauf war Schulz am Ende auch relativ egal: „Nach 90 Minuten steht es 2:1 – und auch das gibt drei Punkte. Und die nehmen wir heute sehr gerne mit.“