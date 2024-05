Zum 10-jährigen Jubiläum: Hamburger Kultklub spielt gegen Team aus Liverpool

Er ist das Wahrzeichen der Stadt Liverpool. Das Fabelwesen „Liver-Bird“. Zu sehen unter anderem auf dem Logo der Reds, aber vor allem auch auf dem Royal Liver Building in der englischen Hafenstadt. Nicht ganz der „Liver-Bird“, aber doch eine gewisse Ähnlichkeit hat der Falke im Vereinswappen des HFC Falke. Und auch wenn es eher Zufall ist und der Anlass ein anderer, so haben sich doch zwei Mannschaften aus den Städten Hamburg und Liverpool entschlossen, ein Spiel gegeneinander auszutragen.

Nicht der FC Liverpool, nicht der FC Everton. Es ist das Team City of Liverpool FC, den der HFC Falke anlässlich seines zehnjährigen Bestehens empfängt. Wie der Hamburger Fußballklub Falke e.V. mitteilte, ist das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bereits seit 2019 geplant und kann nun stattfinden.

Spiel Ende Juni auf dem HEBC-Platz

Treffend dazu findet die Partie auf dem Platz des Oberligisten HEBC statt und somit nur wenige Meter von Ort und Stelle entfernt von der Falke Gründungsgaststätte aus dem Jahr 2014. „Der HFC Falke dankt dem HEBC für diese Möglichkeit und freut sich auf zahlreiche Zuschauer von Nah und Fern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Falken freuen sich auf einen Gegner „der ähnlich tickt.“ Der englische Verein belegte in der abgelaufenen Saison den fünften Platz in der Northern Premier League West. Ein Verein, der für soziales Engagement steht und zum Beispiel auch Fußball für Flüchtlinge anbietet. Die Vereinsfarbe Violett, eine Kombination aus dem Blau von Everton und dem Rot von Liverpool, da der Klub von beiden Teams Mitglieder rekrutiert.

Das Jubiläumsspiel am 22.06.2024 wird somit zum ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison für den HFC Falke, der nur knapp den Klassenerhalt in der Bezirksliga West geschafft hat. Anstoß auf dem Reinmüller-Platz in Eimsbüttel ist um 16.30 Uhr. Der Ticketpreis ist dabei jedem selbst überlassen.