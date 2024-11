„Wunschlösung“: Ex-HSV-Profi Harnik übernimmt Hamburger Oberliga-Klub

Seit drei Spielen sitzt Martin Harnik schon als Trainer auf der Bank, wenn seine TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg kickt. Als Interimslösung nach dem Aus von Ex-Profi Thomas Seeliger präsentierte Manager Jan Schönteich den ehemaligen HSV-Profi, der aktuell wegen einer Verletzung nicht selber auf dem Rasen stehen kann. Am Montagmorgen beförderte der einstige Serienmeister Harnik als „Wunschlösung“ bis zum Saisonende.

„Erfahrung, Standing, Ansprache, alles Attribute, die Hanno wie kein zweiter verkörpert“, schrieb Dassendorf in den Sozialen Medien. Wenn Harnik wieder fit ist, soll er als Spielertrainer fungieren. Am vergangenen Wochenende coachte Harnik sein Team zu einem mühevollen 1:0-Sieg beim FC Alsterbrüder. In der Vorwoche gab es eine 2:5-Klatsche in Harksheide. Das erste Spiel als Trainer gewann Harnik 3:1 gegen den Niendorfer TSV.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Eigentor-Schock: HSV-Frauen nach 13 Jahren wieder im DFB-Pokalviertelfinale

Zeit für die Trainersuche will sich sie die TuS durch die Harnik-Beförderung aber nicht verschaffen. Schon „in den kommenden Tagen“ wollen die Verantwortlichen einen neuen Übungsleiter für die kommende Saison verkünden.