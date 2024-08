Endlich wieder echte Spannung! Nachdem der Kampf um Rang eins der Oberliga Hamburg in den vergangenen Jahren von Einseitigkeit bzw. einem gähnenden Unwillen zum Aufstieg geprägt war, deutet sich in dieser Saison ein hochspannender Titelkampf an. Drei Spiele, drei Siege – dieses Kunststück gelang zum Start gleich vier Teams. Neben Eimsbüttel auch Altona 93, dem ETSV und Dassendorf. Sie alle sind noch ohne Punktverlust. Ist das der Auftakt zum ersten spannenden Oberliga-Meisterrennen seit vielen Jahren?