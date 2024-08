Lost Places, also verlorene Orte, ziehen seit jeher Menschen in ihren Bann. Das ist mit verlassenen Sportplätzen oder gar Stadien nicht anders. In Hamburg müssen Fans dieser Lost Grounds heutzutage aber schon sehr genau schauen, wo sich die Natur den Fußballplatz zurückholt. Die MOPO war in Hamburg und Umgebung unterwegs und hat die wenigen Lost Grounds besucht – mit durchaus bewegenden Momenten.