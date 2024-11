Kiel, Amerika, Altona: Rasmus Tobinski hat in seiner Fußballerlaufbahn schon einiges erlebt. Jetzt will der 26-Jährige mit Altona 93 seinen zweiten Regionalliga-Aufstieg schaffen. In der MOPO spricht der ehemalige College-Kicker über seine besondere Laufbahn, seine aktuelle Tor-Serie und seine großen Ziele mit Altona.