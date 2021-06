Virtuelle Bratwürste per Paypal: Niendorfer TSV sammelt Spenden für Hamburger Kinder

Normalerweise treten die 3. Herren des Niendorfer TSV in der Vorweihnachtszeit zum Spendenspiel an. Weil das dieses Jahr nicht möglich ist, spielt die Bezirksliga-Truppe kommenden Samstag (5. Dezember) virtuell gegen Alstertal-Langenhorn – und sammelt Spenden für benachteiligte Kinder.

„Wir sitzen Jahr für Jahr gemütlich an reich gedeckten Weihnachtstischen und nehmen das als selbstverständlich wahr. Dabei ist es das nicht“, sagt Jan-Hendrik Schmidt, Trainer der Niendorfer. „Für viele Kinder und Familien sind warme Mahlzeiten etwas Besonderes. Deshalb haben wir uns für das diesjährige Spendenspiel die Stiftung Mittagskinder ausgesucht, um möglichst vielen Kindern das schöne Gefühl eines gemeinsamen Essens zu ermöglichen.“

NTSV: Für drei Euro gibt’s ein virtuelles Bier

Statt wie üblich ein echtes Spiel auszutragen, findet die Begegnung diesmal virtuell statt. Zu verfolgen ist die Partie auf Instagram in einem Liveticker, wo imaginäre Szenen und ein imaginärer Spielverlauf beschrieben werden.

Spenden gehen per Paypal an kickenfuerkinder@gmx.de – für fünf Euro gibt es zum Beispiel virtuelle Eintrittskarten, für drei Euro Bier, Softdrinks oder Würstchen. Das Geld geht an die Stiftung Mittagskinder. Die Stiftung versorgt mehr als 200 Kinder in sozial schwachen Gegenden in Hamburg regelmäßig mit gesunden Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und eine sozialpädagogischer Betreuung.

Für alle, die nicht per Paypal spenden können, wird ab Montag eine Box bei Sport & Mode am Tibarg 38 aufgestellt sein.