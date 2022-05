Hamburger Pokal: Teutonia Ottensen im Traumfinale gegen Altona 93

Jetzt sind alle Finals fix✔️: Im #LOTTOPokal der Herren treffen @AltonaerFC1893 & @Teutonia05 am 21. Mai aufeinander; bei den Frauen heißt es an Pfingstmontag (6.6.) @hsv_ev vs. ETV! Außerdem:

A-Junioren: @fcstpauli vs. @FC_Suederelbe (20.5.)

B-Mädchen: HTB vs. @hsv_ev (25.5.) pic.twitter.com/nyJfCXso4m