Wird das Hamburgs dritter Profi-Klub? Teutonia 05 Ottensen bleibt weiter auf Meisterkurs in der Regionalliga Nord. Zwar reichte es vor 699 Fans gegen Holstein Kiel II nur zu einem 1:1-Remis, durch den Sieg von St. Pauli II gegen Flensburg baut T05 den Vorsprung aber weiter aus.

Erstmals in dieser Saison ließen die Ottenser beim Heimspiel gegen die Störche nur geimpfte oder genesene Personen in das Stadion Hoheluft. T05-Organisator Deniz Ercin gab im Anschluss ein positives Fazit ab: „Wir haben grundsätzlich eine positive Resonanz erhalten, am Eingang gab es wenig Probleme. Wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung des 2G-Modells.“ Rein sportlich hatten die Ottenser früh Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Regionalliga: Teutonia 05 Ottensen bleibt Spitzenreiter

Teutonen-Trainer Dietmar Hirsch mahnte im Anschluss: „Wir müssen uns unbedingt im Offensivbereich verbessern, müssen schneller umschalten. Und fehlt der eine oder andere Spieler, der nochmal nachlegen kann – gerade über die Außenbahnen.“

Auf den Rückstand durch Laurynas Kulikas (50.). reagierten die Teutonen schnell und trafen nur fünf Minuten später durch Mats Facklam zum Ausgleich (55.). Mehr war für die Hirsch-Elf dann aber nicht drin. Durch den St. Pauli-Sieg gegen Flensburg (2:1) thront 05 nun weiter auf Platz eins. Hirsch zufrieden: „Das ist eine schöne Momentaufnahme.“ Das klare Ziel des Vereins ist die 3. Profi-Liga.