Teutonia 05 schießt sich für das Saison-Finale warm! Vor 502 Fans fegten die Ottenser den FC Eintracht Norderstedt mit 3:0 vom Feld – die Aufstiegsrunde haben die Teutonen damit in trockenen Tüchern.

Der Weg dahin war allerdings steinig. Da es für Norderstedt, das an der Abstiegsrunde teilnimmt, um nichts mehr ging, blieben fußballerische Kunststücke großenteils Mangelware. Erst kurz vor der Pause nickte Mats Facklam per Kopf zum 1:0 für T05 ein (35.).

„Es war eine verdiente Niederlage. Die effektivere Mannschaft hat gewonnen. Sie haben die Tore gemacht und das müssen wir anerkennen. Wir waren in den Szenen die wir hatten nicht effektiv genug“, stellte Norderstedts Trainer Olufemi Smith fest.

Hirsch mahnt in der Kabine – T05 dreht auf

Nach der Pause drehte T05 auf und legte nach. Fabian Istefo (69.) und der eingewechselte Miguel Fernandes (77.) machten den sicheren Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt. In der kommenden Woche kann T05 sich in Kiel Platz zwei der Nord-Staffel sichern, mit etwas Schützenhilfe sogar Staffelmeister werden.

Trainer Dietmar Hirsch kommentierte zufrieden: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich finde nicht, dass es selbstverständlich ist, auch wenn wir eine gute Mannschaft haben. Auch wir müssen uns alles erarbeiten. Aber wir haben erst ein Zwischenziel erreicht, nächste Woche wollen wir wieder gewinnen, um den Druck auf die Teams aus der anderen Staffel zu erhöhen.”

Finaler Spieltag wirft seine Schatten voraus

Norderstedt kämpft gegen Heide kommende Woche noch um wichtige Abstiegsrunden-Punkte. Die elf Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen, übernehmen (wie in der Meisterrunde) nur die Resultate gegen Klubs aus der „eigenen“ Hälfte. Deshalb wirkt sich der Kampf um die letzten beiden Aufstiegsrunden-Plätze zwischen dem HSV II, Drochtersen und dem VfB Lübeck auch auf alle anderen Mannschaften der Staffel aus.