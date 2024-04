Rückzug aus der Regionalliga? Teutonia-Boss hat Entscheidung verkündet

Allen Rückzugsgerüchten zum Trotz bleibt Teutonia 05 der Regionalliga erhalten. „Da ist nichts dran“, widersprach Teutonia-Präsident Liborio Mazzagatti gegenüber der MOPO den Spekulationen über ein selbstgewähltes Aus der Ottenser.

Die Woche begann ungewohnt gut für die Teutonen, die in der Regionalliga hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Mit einem schwer erkämpften 1:0 beim SSV Rantzau erreichte der Titelverteidiger erneut das Hamburger Pokalfinale.

Ein Bericht des „Kicker“ („Folgt der Rückzug?“) hatte am Donnerstag aber Zweifel am Ottenser Projekt formuliert, mittelfristig in die Dritte Liga aufzusteigen. Das Dementi von Mazzagatti folgte im Gespräch mit der MOPO prompt: „Wir haben am Mittwoch gemeldet.“ Später folgte die offizielle Mitteilung des Vereins.

Teutonia-Entscheidung bedeutet wohl sicheren ETV-Abstieg

Dennoch bleibt den Teutonen das Problem, dass es absehbar kein geeignetes Drittliga-Stadion in Hamburg geben wird – selbst wenn das Team sich der höheren Klasse sportlich nähern würde. Das Ende der Rückzugs-Spekulationen verringert indes die Klassenerhalts-Chancen des ETV signifikant. Um 19 Uhr tritt Teutonia an diesem Freitag beim 16. der Tabelle zum nächsten Liga-Spiel an. Schon vor dem Duell ist klar: Der ETV hätte wohl nur im Falle einer Teutonia-Aufgabe vom Liga-Erhalt träumen dürfen.