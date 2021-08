Keine Pokal-Sensation in der ersten Runde des DFB-Pokals! Der FC Eintracht Norderstedt musste sich dem Zweitligisten Hannover 96 mit 0:4 geschlagen geben. Nach dem Abpfiff ärgerte sich der Regionalligist vor allem über die einfachen Gegentore. Bei 96 trumpfte besonders Stürmer Marvin Ducksch groß auf.

Vor den Augen von Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel und HSV-Legende Uwe Seeler erwischte Norderstedt eigentlich einen guten Start. Nach einer Balleroberung krallte sich Verteidiger Hamajak Bojadgian die Kugel und setzte zum ersten Abschluss der Begegnung an, 96-Keeper Martin Hansen konnte den Ball aber klären (7.). Hannover brauchte etwas, um ins Spiel zu finden – doch als der Regionalligist verletzungsbedingt in Unterzahl war, schlug der Zweitligist eiskalt zu. Philipp Ochs spitzelte den Ball ungewöhnlich über den überraschten EN-Schlussmann Lars Huxsohl hinweg zum 0:1 (20.). „Man steht in einer Erwartungshaltung und ich habe erwartet, dass er ihn anders trifft. Das ist ein schwieriger Ball für mich“, blickte Huxsohl später auf die Szene zurück und fügte an: „Es ist natürlich schade, dass wir solche Eiertore kassiert haben.“

DFB-Pokal: Eintracht Norderstedt verliert gegen Hannover 96

Auch danach ging es, was die Tore angeht, nicht minder unglücklich weiter für die Norderstedter. Kurz vor der Pause legte 96 nach: Fabian Grau kam im Strafraum gegen Sebastian Ernst zu spät, sodass Referee Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter entschied. Marvin Ducksch blieb ganz cool und erhöhte auf 2:0 (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel war es dann zunächst die Eintracht, die gut aus der Pause kam. Die beste Gelegenheit ließ dabei Nils Brüning liegen, der nach etwas mehr als einer Stunde freistehend aus fünf Metern den Anschluss verpasste (61.). Zuvor hatte Hannover in Person von Dominik Kaiser (47.) und Ducksch (58.) bereits das Aluminium getroffen. Ducksch (63.) und Florent Muslija (65.) machten mit zwei weiteren Treffern dann aber schnell alles klar.

Eintracht Norderstedt: Jonas Behounek ärgert sich über verpasste Chancen

„Wir haben relativ wenig zugelassen, bis dieses erste eklige Gegentor fällt. Am Ende merkt man aber auch irgendwie die Klasse von Hannover. Sie haben die Chancen genutzt“, bilanzierte EN-Verteidiger Jonas Behounek nach Spielende. Sein Teamkollege Philipp Koch ging sogar noch einen Schritt weiter. „Das ist halt 2. Liga und wir sind Regionalliga. Das hat man auch gesehen. Gefühlt sind wir nur hinterhergelaufen“, sagte Koch, der ergänzte: „So ein Ball wie von Nils muss dann auch einfach mal reingehen, wenn man was holen will.“

Brüning selbst fasste zusammen: „Wir haben uns zwischenzeitlich gut wieder rein gekämpft. Wir müssen aber nicht enttäuscht sein. Wir können darauf für die Liga aufbauen.“ Die Szene vor dem 0:1 bezeichnete er als „unglücklich. Man will immer die Null lange halten, um dann selbst nach vorne spielen zu können“.