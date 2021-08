Pokal in Niendorf: Brüning duselt Norderstedt weiter

Raus mit Applaus! Beim Niendorfer TSV duselte sich Regionalligist FC Eintracht Norderstedt in die zweite Runde des Lotto-Pokals. 2:1 gewann die Martens-Elf nach 90 Minuten. Nils Brüning wurde für Niendorf zum Schreck und für die Eintracht zum Helden des Tages.

„Wir wussten, was uns hier erwartet in Niendorf. Es war das Ziel den Sieg einzufahren. Aber es war verdammt schwierig. Niendorf hat das richtig gut gemacht“, bilanzierte Norderstedt-Trainer Jens Martens. Der Regionalligist tat sich gegen den Oberligisten im ganzen Spiel, das wegen einer Absackung des Rasen-Platzes auf den Kunstrasen am Sachsenweg verlegt wurde, schwer.

Saad trifft, Brückner gleicht aus – Brüning lässt EN spät jubeln

Erst kurz vor der Pause platzte der Knoten beim DFB-Pokal-Teilnehmer. Elias Saad (40.) besorgte die Führung. Doch Niendorf hielt dagegen. Nach Foulspiel von Philipp Koch verwandelte Ex-Profi Daniel Brückner vom Elfmeterpunkt eiskalt (51.).

Danach rannte der NTSV an, ließ gute Chancen liegen. „Vor dem Spiel war es klar, dass wir gegen die beste Mannschaft in Hamburg spielen. Ich muss den Hut vor meinen Spielern ziehen. Das war mehr als Augenhöhe“, so Niendorf-Coach Ali Farhadi. Neun Minuten vor dem Ende bestrafte Norderstedt die Niendorfer – Brüning schoss kurz vor Schluss das 2:1 (81.) und EN in Runde zwei.