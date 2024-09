Nach MOPO-Bericht zum Wettskandal: Vorfall bei Oberliga-Spiel in Hamburg

Am Freitag hatte die MOPO ihre Recherchen öffentlich gemacht, wonach 17 deutsche Fußballspiele seit November 2022 unter dem Verdacht stehen, vorsätzlich manipuliert worden zu sein. Auch Partien aus der Oberliga Hamburg sollen unter den verdächtigen Partien stehen. In diesem Zusammenhang ist es an diesem Samstag zu einem Vorfall beim Oberliga-Spiel zwischen Altona 93 und Vorwärts Wacker Billstedt (4:0) gekommen. Ein Verdächtiger wurde aus dem Stadion gebracht.

Nach der Veröffentlichung der MOPO-Recherchen am Freitag machte ein anonymer Tipp bereits am späten Freitagabend darauf aufmerksam, dass die Partie von Altona 93 gegen Vorwärts Wacker Billstedt am Samstag ebenfalls bei ausländischen Wettanbietern angeboten werde und damit ebenfalls den Verdacht für eine mögliche Manipulation nährte. Tatsächlich waren bei Spielbeginn dann Live-Wetten auf dieses Hamburger Oberliga-Spiel bei mehreren Anbietern möglich – die MOPO konnte diese Wetten live verfolgen.

Wettskandal: Vorfall in der Oberliga Hamburg bei Altona

Sportwetten auf deutsche Amateurspiele unterhalb der 3. Liga sind seit 2021 eigentlich verboten. Geregelt ist dieses Verbot in Paragraf 21 des Glücksspielstaatsvertrags, der die Befürchtung äußert, solche Spiele seien „in erheblichem Maße anfällig für Manipulationen“ und könnten somit „die Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden“. Das Verbot wird häufig dadurch umgangen, dass entsprechende Wettangebote von Anbietern aus dem Ausland stammen, die sich nicht an den Glücksspielstaatsvertrag gebunden fühlen.

Altona 93 war durch den MOPO-Bericht vom Vortag ebenfalls in erhöhter Alarmbereitschaft für die Partie am Samstag. So konnte bereits vor dem Spiel ein Datenscout, der von der Adolf-Jäger-Kampfbahn jegliche Spielereignisse für solche Live-Wetten übermittelte, im Stadion ausfindig gemacht werden. Der Mann sprach kein Deutsch und verließ das Gelände erst auf nachdrückliche Bitte des Vereins. Da seine Tätigkeit jedoch illegal ist, alarmierte Altona 93 die Polizei, machte von seinem Hausrecht Gebrauch und ließ die Person aus dem Stadion bringen.

Verbindung von Vorfall in Altona und Wettskandal ist unklar

In welchem Zusammenhang diese Partie mit den 17 verdächtigen Partien steht, von denen die MOPO nur einen Tag zuvor berichtet hatte, ist unklar. Zum Schutz möglicher Ermittlungen, die die Polizei in mehreren Bundesländern inzwischen bestätigt hat, sind die genauen Spiele bislang nicht bekannt. Nach MOPO-Informationen befinden sich darunter allerdings auch Begegnungen aus der Oberliga Hamburg. Zur Halbzeit stand es auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn noch 0:0, am Ende gewann Altona klar mit 4:0.

Die MOPO hatte an diesem Freitag öffentlich gemacht, dass nach unseren Informationen 17 deutsche Fußballspiele seit November 2022 unter Manipulationsverdacht stehen. Der DFB ist offenbar bereits seit einiger Zeit alarmiert, Polizeidienststellen in mehreren Bundesländern leiteten nach dem MOPO-Bericht offiziell Ermittlungen ein. Chatverläufe aus einem die Anonymität wahrenden Messer-Dienst belegen demnach entsprechende Indizien, dass die Spiele verschoben und deren Spielergebnisse vorab über das Darknet verkauft worden sein sollen. Damit könnten möglicherweise hohe Gewinne bei Sportwetten erzielt worden sein.