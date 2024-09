MOPO-Bericht zum Wettskandal sorgt für internationale Schlagzeilen

Die Enthüllungen der MOPO zu den 17 mutmaßlich manipulierten deutschen Fußballspielen von der 3. Liga bis zur Oberliga haben am vergangenen Freitag für großes Aufsehen in ganz Deutschland gesorgt. Nationale und internationale Medien berichteten von dem drohenden Wettskandal im deutschen Fußball und lobten die MOPO-Recherchen, die seither die polizeilichen Ermittlungsbehörden in mehreren Bundesländern beschäftigen.

Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung am Freitagmorgen kündigte die Polizei im Saarland an, einen entsprechenden Ermittlungsauftrag von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken erhalten zu haben. Demnach ermittle man „wegen des Manipulationsverdachts bei einem Fußballspiel, das im Saarland stattgefunden hat“, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Kurze Zeit später kündigte auch das Landeskriminalamt Hessen eine „kriminalpolizeiliche Bewertung“ von zwei auffälligen Spielen im Zusammenhang mit dem MOPO-Bericht an.

MOPO-Bericht zum Wettskandal international beachtet

Im Verlauf des Tages berichteten Medien in ganz Deutschland von den MOPO-Recherchen, darunter auch „Kicker“, „Tagesschau“ oder „Spiegel“. Das Thema fand auch Eingang in zahlreiche Nachrichtensendungen in TV und Radio – die WELT unterbrach sogar das laufendende TV-Programm, um per Eilmeldung über die MOPO-Veröffentlichung zu informieren. Bei TikTok kursierten ebenfalls Dutzende Videos dazu, etwa von Schiedsrichter-Influencer Pascal „Qualle“ Martin (über eine Million Follower). Am Samstag war der Wettskandal dann an den Zeitungskiosken auf diversen Titelseiten zu sehen, unter anderem beim „Berliner Kurier“ oder der „Dresdner Morgenpost“.

Sogar im Ausland sorgte das Thema für Schlagzeilen. Nachrichtenportale und Zeitungen in ganz Europa – ob Italien, England, Spanien, Portugal, Schweden, Polen, Russland oder selbst in Nordmazedonien und auf Zypern – berichteten von dem Artikel der MOPO.

Auch der „Guardian“ berichtete von den MOPO-Enthüllungen zum Wettskandal. Screenshot: The Guardian Auch der „Guardian“ berichtete von den MOPO-Enthüllungen zum Wettskandal.

Auch im britischen „Guardian“ fand sich eine entsprechende Meldung. Die renommierte Tageszeitung aus Großbritannien schrieb am Freitagabend, dass die deutsche Polizei nach einem Bericht von „The Hamburger Morgenpost newspaper“ wegen möglicher Spielmanipulation im Amateurfußball ermittelt, und zitierte ausführlich die Recherchen der MOPO.