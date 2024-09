Im Zuge des möglichen neuen Manipulationsskandals im deutschen Fußball geraten immer wieder auch so genannte Daten-Scouts in den Fokus der Vereine. Sie tauchen auf Amateurplätzen mit Headset auf, übermitteln haarklein jede Aktion des Spiels ins Ausland – und ermöglichen damit Live-Wetten auf diese Partie. Das Problem: Solche Live-Wetten sind in Deutschland unterhalb der 3. Liga verboten, weil sie die Gefahr einer Spielmanipulation erhöhen. Obwohl die Scouts seit den MOPO-Enthüllungen immer wieder aus den Stadien verwiesen werden, erschienen sie zuletzt sogar bei Nachwuchsspielen des HSV und des FC St. Pauli. Die MOPO erklärt, wer hinter diesen Daten-Scouts steckt.