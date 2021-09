„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!“, erklang es von den Rängen. 510 Zuschauer feierten den 2:1-Sieg von Teutonia 05 gegen den HSV II, mit dem das Team aus Ottensen an die Tabellenspitze der Nord-Staffel der Regionalliga kletterte.

Nach einem zähen ersten Durchgang mit wenigen Chancen drehte T05 nach dem Seitenwechsel auf. Ein Freistoß von Dino Fazlic aus dem Halbfeld und ein daraus resultierender Treffer von Kevin Weidlich (56.) brachten Stimmung an die Hoheluft. Neun Minuten nach der Führung legten die Ottenser kurios nach: HSV-Keeper Leo Oppermann verdribbelte sich am Strafraum gegen Mats Facklam, der den Ball mit der Wade ins Netz beförderte (64.).

Oppermann-Fehler: Facklam scherzt über das 2:0

Facklam scherzte nach dem Spiel: „Wir haben in einem Video des HSV aus dem Spiel gegen Lübeck gesehen, dass der Torwart den Ball öfter so zurückzieht oder ihn mal unsauber spielt. Dann habe ich einfach spekuliert und Glück gehabt.“ Die Tabellenführung ist dem Torschützen aber nicht so wichtig. „Es ist nur ein Zwischenfazit. Wir müssen nächste Woche gegen Norderstedt auch wieder liefern.“

Hirsch nimmt Spieler in die Pflicht – Reimers enttäuscht

Zwar gelang den Rothosen per Traum-Freistoß von Juho Kilo noch der Anschluss (88.), am Ende gewann T05 aber verdient. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, aber mit der Leistung nicht“, mahnte T05-Trainer Dietmar Hirsch dennoch und fügte an: „Wir müssen weiter hungrig sein.“

Frust hingegen auf der Gegenseite bei HSV-Coach Pit Reimers, dessen Team nie richtig ins Spiel fand. „Wir sind sehr enttäuscht, dass war keine gute Leistung von uns. Deswegen geht die Niederlage in Ordnung.“ Zum Patzer von Leo Oppermann versprach Reimers: „Wir bauen ihn wieder auf.“