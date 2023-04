Altona 93 darf wieder vom Aufstieg in die Regionalliga träumen

Zehn bittere Minuten am Barmbeker Vormittag gefährden die Regionalliga-Pläne des Eimsbütteler TV. Trotz dominanter Anfangsphase musste sich der ETV beim USC Paloma 1:3 geschlagen geben. Im Kampf um den Aufstiegsrunden-Platz spüren die Eimsbütteler jetzt den Atem von Altona 93 im Nacken.

„Seit Wochen sind die Abschlüsse unser Thema“, verzweifelte ETV-Coach Khalid Atamimi an der Chancenverwertung seiner Kicker, die das Spiel 30 Minuten komplett im Griff hatten und durch Dominik Akyol (17.) in Führung gingen.

Oberliga Hamburg: In zehn Minuten verschenkt Eimsbüttel bei Paloma das Spiel

Paloma war nur mit Verteidigen beschäftigt – bis Moritz Niemann einen Freistoß aus dem eigenen Torraum bis zur Mittellinie schlug, Tom Wohlers (31.) Gegenspieler Henok Tewolde abhängte und ETV-Keeper Viktor Weber zum 1:1 bezwang. Ein Tor aus dem Nichts – und es kam noch besser für die Tauben. ETV-Kapitän Jephtah Asare spielte einen Fehlpass am eigenen Sechzehner, den Niemann (38.) zum 2:1 nutzte, wobei Eimsbüttels Torwart Weber nicht gut aussah.

Tauben-Torwart Höfs hält Elfmeter von Akyol

Nur drei Minuten später hätte der ETV ausgleichen können, als Akyol von Christian Merkle im Strafraum gelegt wurde. Doch Paloma-Keeper Arne Höfs parierte den Strafstoß von Akyol (41.). In zehn Minuten hatten die Eimsbütteler zwei überflüssige Gegentore kassiert, einen Elfmeter verschossen und das Spiel damit völlig aus der Hand gegeben. „Am Anfang haben wir echt gelitten, aber das 1:1 hat uns Selbstvertrauen gegeben“, sagte Tauben-Torschütze Niemann und charakterisierte die junge ETV-Elf: „Die rennen an und können das über 90 Minuten.“

Das taten sie auch nach der Pause, doch ein Kopfball von Samuel Olayisoye (58.) wurde von der Linie gekratzt und Noel Denis (71.) scheiterte am Pfosten. Olayisoye (80.) machte den Unglücks-Sonntag perfekt, indem er per Eigentor zum 3:1-Endstand traf. Im Rennen um die Regionalliga-Aufstiegsrunde kann Altona 93 nun morgen mit einem Sieg gegen Niendorf bis auf einen Punkt an den ETV heranrücken.