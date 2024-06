Der Sieg des Hamburger Lotto-Pokals gegen Paloma (4:0), er war der versöhnliche Abschluss einer alles in allem ernüchternden Spielzeit von Teutonia 05. „Die Saison war eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, erklärte Kevin Weidlich, an der Kreuzkirche Spieler und Sportchef in Personalunion, der MOPO. Die Runde nun mit dem Pokalsieg abzuschließen, sei „eine schöne Sache“. Klare Ziele für die Zukunft haben die Teutonen aber schon jetzt.

Die Ottenser sicherten sich damit zugleich ihre dritte Teilnahme am DFB-Pokal in Serie. Einen Wunschgegner hat Weidlich zwar nicht, wohl aber klare Vorstellungen ob dessen Kalibers: „Ich hätte gerne einen Gegner, den man schlagen kann, wenn man selbst einen sehr guten Tag hat und die einen rabenschwarzen.“

Teutonia 05 will seinen Kader künftig verjüngen

Im Anschluss geht es für Teutonia dann in die fünfte Regionalliga-Saison. Die vergangene endete enttäuschend nur auf Rang neun, nachdem zu Beginn der Aufstiegskampf ausgerufen worden war. Zwischenzeitlich wurde auch deshalb spekuliert, Teutonia könnte gar nicht erst für die vierte Liga melden. Dies sei jedoch „in den Medien mehr Thema als intern“ gewesen, versicherte Weidlich. „Uns wurde früh signalisiert, dass für die neue Regionalliga-Saison geplant wird.“

Planungen, in denen seit Ende April auch Weidlich federführend mitwirkt, der 34-Jährige übernahm die sportlichen Geschicke von Liborio Mazzagatti – „Neuland“, wie Weidlich selbst gesteht, aber: „Die Kaderzusammenstellung läuft richtig gut.“ Weidlich leitete eine Verjüngung des Kaders ein, holt „junge freche Jungs, die den nächsten Schritt gehen wollen.“ Statt hehrer Aufstiegsziele sollen in Ottensen künftig wieder Entwicklung und Freude am Spiel im Vordergrund stehen. Oder um es mit Weidlich zu sagen: „Es geht darum, diesen Rucksack abzunehmen und wieder Spaß am Fußball zu haben.“