Altona 93 steht im Hamburger Pokalfinale

Eine halbe Stunde lang hielt der Außenseiter die Null, am Ende wurde es dann aber doch noch deutlich: Landesligist Hansa 11 wehrte sich im ersten Hamburger Lotto-Pokal-Halbfinale gegen Regionalligist Altona 93 nach Kräften, unterlag aber schließlich mit 0:4 (0:1).

Ole Wohlers war es, der mit seinem Führungstreffer im Schatten des Millerntor-Stadions den Dosenöffner für den Favoriten auspackte (31.) und mit einem Sonntagsschuss am Mittwochabend die Weichen für den AFC endgültig gen Endspiel stellte (58.).

Jaaaa! Wir gewinnen bei einer aufopferungsvoll kämpfenden Mannschaft von SC Hansa 11 an der Feldstraße 0-4!❤️ Und vielen Dank an die Gastgeber für die Organisation dieses Fussballfestes und die Gastfreundschaft. #altona93 #nurderafc #lottopokalhamburg #finale #schansa11 pic.twitter.com/Nj5BSBG4eM — Altonaer FC von 1893 (@AltonaerFC1893) May 4, 2022

Zwischen beiden Toren hatten die Gäste allerdings den Faden verloren. Armel Gouhoua (74.) und Dominik Akyol (81.) machten es standesgemäß. Altona 93 darf damit weiter von der Teilnahme am DFB-Pokal träumen.

Hamburger Lotto-Pokal: Halbfinale Norderstedt gegen Teutonia verlegt

Das zweite Halbfinale, das eigentlich am Donnerstag steigen sollte, musste wegen Corona verlegt werden. Der FC Eintracht Norderstedt empfängt nun am 12. Mai (19 Uhr) Teutonia Ottensen. Das Endspiel um den Hamburger Lotto-Pokal steigt am 21. Mai.