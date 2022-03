3:0 im Abstiegskracher! Tornesch schießt Meiendorf ab

Ausrufzeichen im Oberliga-Abstiegskampf! Union Tornesch meldet sich mit einem 3:0-Sieg zurück im Rennen um den Klassenerhalt. Gegner Meiendorf hingegen kann fast schon für die Landesliga planen.

„Es war nicht unser härtester erkämpfter Sieg in der Saison“, musste selbst Tornesch-Trainer Thorben Reibe nach Schlusspfiff grinsend zugeben. Im Heimspiel gegen einen extrem schwachen Meiendorfer SV setzten sich seine Kicker am Sonntagnachmittag locker mit 3:0 durch. Fabian Knotternus (53.), Maik Stahnke (58.) und ein Eigentor von Mehmet Agdan (76.) bescherten dem FCU einen Dreier.

Mehr noch: Tornesch katapultierte sich durch den Sieg sogar ins Tabellenmittelfeld der Abstiegsrunde. Und das gerade einmal nach drei Siegen in der Hinrunde. Reibe: „Der Sieg war hochverdient, vielleicht hätte man sogar noch mehr Tore machen müssen. Ich musste die Mannschaft nicht nach vorne peitschen, weil es so in unsere Richtung plätscherte.“

„Stark auf Rasen“: Reibe hofft auf weitere Heimsiege

Mit vier Siegen blickt Reibe nun positiv in die kommenden Wochen. „Wir wollen jetzt alle Heimspiele gewinnen und schauen dann, dass wir auswärts nochmal punkten. Gerade auf unserem Rasenplatz sind wir doch sehr stark. Wir wissen auch noch nicht genau, wie viele Teams absteigen.“

Yavuz: „Im Abstiegskampf schenkt keiner einem die Punkte“

Abgeschlagenes Schlusslicht mit nur sieben Punkten ist nun Meiendorf, dessen Trainer Hakan Yavuz bilanzierte: „Ich bin schon ein bisschen enttäuscht über unsere Leistung. Der Gegner hat nach der Pause eine Schippe draufgelegt und wir haben nicht dagegengehalten. Ich habe auch nicht so richtig eine Erklärung für unsere Leistung. Im Abstiegskampf schenkt keiner einem die Punkte.“

Noch schlimmer aus MSV-Sicht war allerdings die eigene Spielanlage. In den gesamten 90 Minuten erspielte sich das Yavuz-Team kaum eine richtige Torchance, kam nicht einmal im Ansatz ins letzte Drittel. Ob es so für den Klassenerhalt reicht, muss deshalb bezweifelt werden.