Kein bunter Pulli, kein Stil: Denkwürdiger Auftritt von Bob Hanning im ZDF-Sportstudio

Es war die Entlassung des bisherigen Sportjahres, die am meisten Kopfschütteln bei Fans und Experten hervorgerufen hat. Christian Prokop (41) wurde am Donnerstag als Handball-Bundestrainer gefeuert. Und das, obwohl alle seine Bosse noch während der EM und kurz danach ausdrücklich darauf hingewiesen haben, mit Prokop Richtung Olympia zu gehen. Alles nur Lippenbekenntnisse!

Jetzt legte DHB-Vizepräsident Bob Hanning (52) im ZDF-Sportstudio einen denkwürdigen Auftritt hin. Und das im weißen Hemd – nix war’s mehr mit den extravaganten, bunten Pullis.

DHB-Vize Bob Hanning erklärt das Prokop-Aus

Hanning erklärte, was nach der EM ablief: „Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass wir mit Prokop weiter machen. Das haben wir in Österreich dann auch bekannt gegeben. Dann sind wir nach Hannover zur Präsidiumssitzung gefahren. Christian Prokop hat die Analyse der Europameisterschaft präsentiert. Danach hat das Präsidium getagt. Wir haben dann noch mal die drei Jahre als Ganzes bewertet. Es wurde sehr kontrovers diskutiert. Und dann hat man gesagt, wenn man die Chance hat, einen Alfred Gislason als Bundestrainer zu holen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges etwas größer.“

Nach Platz fünf bei der EM muss Deutschland vom 17. bis zum 19. April in Berlin ein Olympia-Quali-Turnier gegen Schweden, Slowenien und Algerien absolvieren. Die zwei besten Teams sind dann in Tokio (24. Juli bis 9. August) dabei. Das Ziel Olympia trauten die Bosse Prokop plötzlich nicht mehr zu…

Alfred Gislason wäre fast in Russland gelandet

Die Zeit drängte, denn Gislason stand in Verhandlungen mit Russland, war angeblich kurz vor der Unterschrift.

Hanning gestand: „Ich glaube, wenn es keine Alternative auf dem Niveau von Gislason gegeben hätte, wäre noch mal neu nachgedacht worden. Ich wollte Gislason schon früher holen, da war er nicht auf dem Markt, arbeitete in Kiel.“

Prokop-Aus traf Spieler und Teammanager wie der Blitz

Als die Tinte von Gislason trocken war, gingen die DHB-Bosse an die Öffentlichkeit und informierten zuvor das Team und Prokop selber. Der Ex-Trainer war überrascht und entsetzt.

Kapitän Uwe Gensheimer sagte sogar: „Ich war geschockt, als ich die Nachricht bekommen habe, weil wir auf dem richtigen Weg waren.“

Und Teammanager Oliver Roggisch war mehr als irritiert: „Ich war in keiner Weise in die Entscheidung eingebunden und genauso überrascht wie alle anderen auch, dass Christian beurlaubt worden ist. Ich glaube aber auch, dass Christian eine richtig gute EM gespielt hat mit Spielern, die hinter ihm stehen.“

Bob Hanning: Die Trennung von Prokop hatte keinen Stil

Der Kritik stellte sich Hanning nun im ZDF-Sportstudio eindrucksvoll und äußerst selbstkritisch. Er sagte zu Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (54): „Ich bin vor zwei Jahren bei ihnen gegrillt worden, weil wir an Prokop festgehalten haben. Jetzt ist die Entscheidung anders ausgefallen. In der Tat ist es so, dass wir keine gute Rolle abgegeben haben in der gesamten Zeit. Wenn man sich einmal für den Trainer entscheidet und es so deutlich kommuniziert und danach eine solche Rolle rückwärts macht, dann ist das schwer nachvollziehbar und auch ein Fehler. Das war wahrlich nicht rühmlich.“

Doch er steht voll hinter der Entscheidung: „Es war die ehrliche Überzeugung eines Präsidiums. Wir glauben daran, dass wir mit Gislason bei Olympia erfolgreicher sein werden. Aber das war auf gar keinen Fall eine Trennung mit Stil, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Wir hätten uns in Wien nicht unter Druck setzen lassen sollen. Wir hätten sagen müssen, dass wir in Ruhe analysieren nach der EM, so haben wir uns aber selbst um Kopf und Kragen geredet. Dafür stehen wir jetzt in der Kritik, und das auch zurecht.“

Von Alfred Gisalson erwarten sie nun Erfolg.

Hanning: „Alfred ist einer der weltbesten Trainer. Die Zielsetzung war Olympisches Gold. Mit seiner Erfahrung und seiner Aura glauben wir fest daran, dass wir zumindest um eine Medaille mitspielen werden.“

Prokop wollte sich übrigens im Sportstudio nicht äußern, er wollte die ganze Sache erstmal sacken lassen und verarbeiten.

Und was ist nun mit den bunten Pullis von Hanning? Er saß im Sportstudio im blauen Anzug mit weißem Hemd und sagte: „Ich finde den Anzug auch ganz schick. Ich bin ja für meine Mode selbst verantwortlich, weil man ja sagt, so einen schlechten Geschmack kann man keinem anderen zumuten. Aber das war jetzt kein Statement sondern einfach der Sache heute angemessen.“