Karlsruhe – St. Pauli 1:1: Kein Befreiungsschlag! Kiezkicker nur mit Remis

Es sollte endlich mal wieder ein Auswärtssieg werden, am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) für St. Pauli in Karlsruhe. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte nahm das Spiel in Halbzeit zwei nur kurzzeitg Fahrt auf.

Sollten sich beide Mannschaften vor dem Spiel einiges vorgenommen haben – in der ersten Hälfte war davon nichts zu sehen. St. Pauli überließ Karlsruhe das Spiel, womit die Gastgeber nur wenig anfangen konnten. Doch auch St. Pauli gelang in der Offensive nichts wirklich nenneswertes. Lediglich ein Wanitzek-Freistoß zwang Himmelmann zum Eingreifen (15.) und auf der anderen Seite traf Benatelli nach einer Ecke von der Strafraumkante aus die Oberkante der Latte (41.).

Mit 0:0 ging es in die Pause und eigentlich machte nichts wirklich Hoffnung auf eine rasantere zweite Hälfte. Eigentlich. Denn die zweite Hälfte begann denkbar schlecht für St. Pauli. Nach einem völlig unnötigen Foul am mit dem Rücken zum Tor stehenden Hofmann durch Lawrence zeigte Schiedsrichter Martin Schmidt auf den Punkt (49.).

Der Ex-HSVer Ben-Hatira stellte sich der Verantwortung und verschoss! Himmelmann roch die linke Ecke und hielt den flachen Schuss dann sogar fest. Nur sechs Minuten später dann plötzlich das Tor für St. Pauli. Nach einem viel zu kurzen Kopfball von Gordon in Richtung eigenem Keeper, spritzte Diamantakos dazwischen und traf wie schon im Hinspiel gegen seinen Ex-Klub (55.).

Die Freude währte allerdings nur kurz. Nicht einmal zwei Minuten später war der KSC nämlich schon wieder zurück in der Partie. Eine einfach Flanke aus dem linken Halbfeld reichte aus, um die Hintermannschaft von St. Pauli zu überrumpeln – Gondorf bedankte sich per Kopf (57.).

Anschließend verflachte die Partie wieder merklich, ehe in der Schlussphase beide Mannschaften noch einmal alles nach vorne warfen. Doch weder Hofmann mit einer fast exakten Kopie des Ausgleichtreffers (79.), noch Flum aus bester Schussposition im Strafraum (80.) konnten ihre Mannschaft noch einmal in Front bringen.

Damit verpasst es St. Pauli sich ein wenig von den Abstiegsplätzen zu lösen. Weiterhin beträgt der Abstand auf Platz 16 nur fünf Punkte.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff. St. Pauli spielt 1:1 in Karlsruhe.

90. Min. +3. Buballa scheint einen Krampf zu haben, das Spiel ist unterbrochen.

90. Min. +1. Drei Minuten gibt es übrigens oben drauf.

90. Min. +1. Puh, jetzt wird auch noch Himmelmann unsicher! Ein langer Freistoß fliegt in Richtung Elfmeterpunkt und der Keeper fühlt sich berufen rauszukommen. Allerdings erwischt er den Ball nicht und die Kugel rutscht durch. Der Ball geht knapp links vorbei!

90. Min. Jos Luhukay holt sich auch die Gelbe Karte ab – da war der Trainer nicht so ganz einverstanden mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Schmidt.

90. Min. Geht hier noch was? Ein Treffer liegt irgendwie in der Luft…

88. Min. Himmelmann muss wieder eingreifen! Fink zieht aus 20 Metern trocken ab, der Torwart reißt die Fäuste hoch und pariert!

86. Min. Stiefler taucht rechts im Strafraum auf und passt flach vors Tor. Himmelmann ist wachsam und wirft sich dazwischen.

85. Min. Gyökeres versucht es aus 25 Metern, schließt aber viel zu zentral ab. Kein Problem für Uphoff.

84. Min. Auch St. Pauli wechselt: Diamantakos und Sobota raus, Veerman und Tashchy rein. Jos Luhukay will noch einmal volle Offensive sehen.

84. Min. Wechsel beim KSV: Fink kommt für Fröde.

84. Min. Die anschließende Ecke landet zwar bei Fröde, der den Ball deutlich drüber köpft.

83. Min. Wichtig, dass Ohlsson nach einem Freistoß am langen Pfosten noch die Rübe an den Ball bekommt und zur Ecke klärt. Dahinter hätte Pisot eingeschoben.

82. Min. Gelingt hier etwa einer Mannschaft womöglich noch der Siegtreffer? Verdient hätte es keine der beiden.

80. Min. Und jetzt die dicke Chance für St. Pauli! Diamantakos bedient Flum im Strafraum, der aus 13 Metern Platz hat und abzieht. Der Ball geht ganz knapp rechts am Kasten vorbei – der muss doch rein!

79. Min. Gefährlich! Fast eine Kopie des Ausgleichs: Der Ball wird von links in den St. Pauli-Strafraum geschlagen, wo Hofmann sich durchsetzt und Himmelmann per Kopf zur Glanzparade zwingt!

78. Min. Sobota hat mal richtig Platz und läuft mit großen Schritten zentral auf den gegnerischen Strafraum zu – der Pass zu Gyökeres in den Strafraum ist dann aber leider nicht mehr drin, ein KSC-Bein geht dazwischen.

75. Min. Doppelwechsel bei St. Pauli: Coordes und Lawrence gehen runter, Zander und Franzke kommen in die Partie.

73. Min. Hofmann geht nach einem Kopfballduell im eigenen Strafraum zu Boden und schreit vor Schmerzen das ganze Stadion zusammen. Allerdings erlischt der Schmerz auf wundersame Weise durch einen laufenden Konter seiner Mannschaft.

72. Min. Karlsruhe spielt einen hohen Ball in den Strafraum von St. Pauli, doch Hofmann arbeitet zu sehr mit den Armen. Markus Schmidt pfeift Stürmerfoul.

69. Min. Das Spiel nähert sich langsam wieder dem Niveau der ersten Hälfte. Beide Mannschaften spielen unsauber und es gibt kaum Torraumszenen.

67. Min. Wechsel bei St. Pauli: Knoll hat Feierabend, Flum ist jetzt in der Partie.

66. Min.Hofmann holt sich mit einem Foul gegen Lawrence die Gelbe Karte ab – damit ist es schon der dritte KSC-Spieler, der heute seine fünfte Gelbe gesehen hat. Gegen Aue müssen sie alle aussetzen.

64. Min. … St. Pauli kann den Ball aus der Gefahrenzone befördern.

64. Min. Buballa muss zur Ecke klären…

63. Min. Die Karlsruher pressen jetzt früh in St. Paulis Hälfte. Die Hamburger tun sich derzeit schwer damit, den Ball rauszuspielen.

61. Min. Plötzlich ist das Spiel aufgewacht. Nach der schrecklichen ersten Hälfte gibt es jetzt schon zwei Treffer und einen verschossenen Elfmeter.

59. Min. Der Treffer zählt. 1:1.

59. Min. Der Treffer wird allerdings noch überprüft.

57. Min. Was ist hier denn los? Gondorf kommt nach einer Flanke zum Kopfball und trifft postwendend zum Ausgleich!

57. Min. Tor für Karlsruhe!

55. Min. Eigentlich ist gar nichts los nachdem ein Ball einfach mal weit in Richtung KSC-Tor geschossen wird. Doch Gordon köpft den Ball viel zu kurz in Richtung Torwart Uphoff, Diamantakos spritzt dazwischen, überlupft den Keeper und trifft ins leere Tor!

55. Min. TOOOOOOOOOR FÜR ST. PAULI!!!!

55. Min. Doppelwechsel beim KSC: Lorenz und Grozurek kommen für Djuricin und Ben-Hatira.

54. Min. Coordes wird auf der rechten Seite geschickt und kann sich dort auch durchsetzen. Die anschließende Flanke misslingt allerdings.

52. Min. Gyökeres hat auf der linken Seite nur noch Stiefler vor sich – kann sich aber nicht durchsetzen.

51. Min. Da kann sich Lawrence wirklich bei seinem Schlussmann bedanken nach diesem mehr als dämlichen Foul.

49. Min. Ben-Hatira läuft an und schiebt den Ball flach in die linke Ecke – Himmelmann hat die Ecke geahnt und taucht ab. Der Schuss ist so schwach, dass der Keeper den Ball sogar festhalten kann!

49. Min. ELFMETER GEHALTEN!

48. Min. Wie dämlich ist das denn?! Hofmann wird mit dem Rücken zum Tor direkt an der Strafraumkante angespielt und dann tritt ihm Lawrence in die Wade – unfassbar, aber klarer Elfmeter.

48. Min. Elfmeter für Karlsruhe!

46. Min. Knoll will gleich mal in den Strafraum zu Gyökeres durchstecken, doch der kommt nicht an den Ball.

46. Min. St. Pauli stößt an.

Anpfiff 2. Halbzeit.

Das war bislang kein schönes Spiel. Beide Mannschaften sind sehr auf defensive Absicherung bedacht, vergessen dabei aber in weiten Teilen, dass normalerweise auch eine Offensive existiert. Lediglich Benatelli hatte bislang eine wirklich gute Chance, als er den Ball an den Querbalken schoss.

Halbzeit. Torlos geht es in die Pause.

45. Min. +1. Noch mal ein Angriff von St. Pauli! Sobota zieht aus 20 Metern drauf und schießt den Ball dann übers Tor.

45. Min. Es gibt eine Minute oben drauf.

44. Min. Der Freistoß segelt in Richtung Fünfer, wo Uphoff hochspringt und den Ball per Faustabwehr klärt. Leider erwischt er dabei noch Östigard mit dem Knie, doch nach kurzer Unterbrechung geht es für ihn weiter.

43. Min. Gondorf holt sich für eine Grätsche gegen Diamantakos die Gelbe Karte ab – damit wird er wie Stiefler bei der kommenden Partie in Aue gesperrt sein.

41. Min. Endlich mal wieder eine Chance! Knolls Ecke wird von Hofmann an die Strafraumkante geklärt, wo Benatelli den Ball mit der Brust abtropfen lässt und dann drauf zieht – die Kugel streichelt noch die Latte!

40. Min. Coordes findet Diamantakos mit einer Flanke von rechts auf den langen Pfosten, doch der erste Kontakt des Stürmers ist nicht gut und es treibt ihn zur Seite raus. Nach dem folgenden Einwurf springt immerhin noch eine Ecke für St. Pauli heraus.

38. Min. Knoll zieht den Ball aufs Tor, wo Uphoff den Ball wegfaustet.

37. Min. Freistoß für St. Pauli an der rechten Eckfahne…

35. Min. St. Pauli lässt sich mit einem einfachen Doppelpass nach einem Einwurf auf der rechten Seite düpieren, lässt eine Flanke zu, die Innenverteidigung schlägt in der Mitte über den Ball – aber die KSC-Stürmer können sich dann auch nicht einigen wer schießen soll und klären quasi selbst für die Kiezkicker.

33. Min. Coordes dringt in den Strafraum ein und geht zu Boden. Dass er dafür einen Elfmeter will, ist schon eine kleine Frechheit.

32. Min. Karlsruhe kommt derzeit auf 62 Prozent Ballbesitz, St. Pauli auf 38 Prozent – allerdings hat das keinerlei Konsequenzen für das Spiel. Karlsruhe weiß absolut nichts mit dem Ball anzufangen.

30. Min. Gondorf hat ein wenig Platz auf der rechten Angriffsseite und flankt, beziehungsweise versucht zu flanken. Das Resultat: Ball im Toraus.

28. Min. Symptomatisch für die Partie: Knoll verliert den Ball im Angriff, doch anstatt eines schnellen Konters der Gastgeber wird das Tempo verschleppt. Es ist bislang wirklich kein schönes Fußballspiel.

25. Min. Der KSC läuft mal ein wenig energischer an und St. Pauli bekommt die Kugel nicht weg. Allerdings kann Hofmann den Ball mit seinem Schuss nicht aufs Tor kriegen, denn der Versuch wird von einem im Abseits stehenden Mitspieler geblockt. Freistoß für St. Pauli.

23. Min. Diamantakos erläuft noch einen steilen Ball in den Strafraum, bekommt den Ball aber nur noch in die Arme von Uphoff gezogen.

22. Min. Die Chance aufs 1:0 für St. Pauli! Coordes flankt von rechts in den Strafraum, wo ein wenig Gewusel ist, ehe die Murmel Diamantakos vor die Füße fällt – doch der Grieche trifft den Ball nicht richtig.

18. Min. Stiefler will von rechts flanken und schießt seinen Mitspieler Gondorf an.

18. Min. Lawrence kann aber weitermachen.

16. Min. Bei der anschließenden Ecke springt Stiefler mit dem Ellbogen voraus in Lawrence, der getroffen zu Boden geht – Gelbe Karte, gar keine Frage.

15. Min. Gute Möglichkeit! Wanitzek zirkelt die Kugel an der Mauer vorbei und visiert den rechten Knick an – Himmelmann ist zur Stelle und lenkt den Ball zur Ecke.

14. Min. Hofmann geht rund 30 Meter vor dem St. Pauli-Tor ins Kopfballduell mit Östigard, der zu sehr mit dem Arm arbeitet – Freistoß.

13. Min. Wieder geht es über die linke Seite in Person von Gyökeres, wieder wird seine Hereingabe aber geblockt. Dieses Mal zum Einwurf.

11. Min. Knoll schlägt die Ecke hoch auf den Elfmeterpunkt, wo die Karlsruher Hintermannschaft kein Problem hat den Ball zu klären.

11. Min. Gyökeres kommt über die linke Seite und will am Strafraum die Kugel in die Mitte geben. Seine Hereingabe wird zur Ecke geblockt.

10. Min. Die Partie verläuft in den ersten zehn Minuten recht verhalten. St. Pauli lässt die Gastgeber kommen, attackiert ab der Mittellinie und konnte selbst noch keine Nadelstiche nach vorne setzen. Der KSC ist um kontrollierten Spielaufbau bemüht, bislang aber noch ohne Ideen.

8. Min. Ex-Karlsruher Diamantakos wird am Mittelkreis von Gondorf gefoult, wieder Freistoß.

6. Min. Benatelli bügelt hinten aus und wird dann unsanft von Djuricin gefoult, der den Fuß drüber hält. Es gibt Freistoß am eigenen Sechszehner.

3. Min. Ben-Hatira kommt links recht frei an den Ball und zieht einen scharfen Pass in den Strafraum, St. Pauli kann klären.

2. Min. Der KSC versucht sich an einem ersten Angriff, aber Lawrence läuft den Pass in die Tiefe ab – Abstoß.

1. Min. Es gibt erst einmal ein wenig Mittelfeldgeplänkel.

1. Min. Karlsruhe eröffnet die Partie.

Anpfiff.

– Die beiden Teams sind mittlerweile auf dem Platz.

– Schiedsrichter der Partie ist Markus Schmidt aus Stuttgart.

– Worauf muss St. Pauli heute besonders achten? Trainer Luhukay warnt vor allem vor Standards. „Durch ihre Größe und körperliche Stärke sind sie auch bei Standards gefährlich“. Der Coach hob insbesondere KSC-Stürmer Philipp Hofman hervor: „Mit Hofman haben sie vorne drin einen sehr robusten Spieler.“ Torgefährlich zudem! Der 1,95-Meter-Riese hat schon 13 Saisontreffer (vier Vorlagen) auf dem Konto.

– Gelingt heute endlich mal ein Auswärtssieg der Kiezkicker? Zwar wurde das wichtigste „Auswärtsspiel“ der Saison in der eigenen Stadt im Volkspark gewonnen – doch ansonsten gelang St. Pauli noch nicht ein einziger Sieg in der Fremde. Die schwache Ausbeute: ein Sieg, fünf Unentschieden, sieben Niederlagen, acht Punkte (13:24 Tore).

– Die Gastgeber starten wie folgt: Uphoff – Stiefler , Gordon , Pisot , Carlson – Fröde , Gondorf , Wanitzek , Djuricin , Ben-Hatira – Hofmann

– Auf der Bank sitzt heute nach 303 Tagen endlich wieder Avevor! Damit steht er nach seinem Wadenbeinbruch zum ersten Mal wieder im Kader. Zu ihm gesellen sich neben Veerman noch Müller, Viet, Zander, Becker, Flum, Franzke und Tashchy.

– St. Pauli-Trainer Luhukay überrascht (wie so oft) mit seiner Aufstellung: Stürmer Veerman hat es nicht in die erste Elf geschafft, Diamantakos darf von Beginn an ran. Die ganze Startelf: Himmelmann – Ohlsson, Östigard, Lawrence, Buballa – Benatelli, Knoll – Coordes, Sobota, Gyökeres – Diamantakos

– Zur Ausgangslage: St. Pauli spielte Mittwoch 0:0 gegen Heidenheim und steht derzeit auf Platz 12 der Tabelle. Dabei haben die Kiezkicker fünf Punkte auf den Relegationplatz, der derzeit vom heutigen Gegner Karlsruhe belegt wird. Der KSC kam zuletzt beim 1:1 gegen Hannover auch nicht über ein Unentschieden hinaus.

– Moin und herzlich Willkommen zum Spiel Karlsruhe gegen St. Pauli!