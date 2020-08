Zwölf Ex-HSV-Profis ohne Verein: Horror-Saison! Lacroix traf es am härtesten

Er verließ den HSV im Sommer 2019 als Torschütze und Nationalspieler. Eine Saison später blickt Léo Lacroix auf eine Saison zurück, die er selbst nicht fassen kann. Der Schweizer wurde beim französischen Erstligaklub AS Saint-Étienne sofort aussortiert, kam keine einzige Minute zum Einsatz, hält sich seit vier Monaten privat fit – und hofft nun auf sein Comeback. Irgendwo. Hauptsache, er wird gebraucht.

Er wird diese Bilder tief im Innern abgespeichert haben, denn danach kam nicht mehr viel. Der 19. Mai 2019, das 3:0 des HSV gegen den MSV Duisburg, mit Lacroix‘ Führungstor. Bis heute der letzte Profi-Auftritt des Schweizers, dessen Vertrag in Hamburg endete und der bei St. Étienne nicht gebraucht wurde.

Ex-HSV-Profi Lacroix verzichtete mehrfach auf einen Klubwechsel

Er habe mehrfach die Chance auf einen Vereinswechsel gehabt, sagte Lacroix nun im Gespräch mit „SRF Sport“. „Aber es gab keine Herausforderung, die mich gereizt hätte. Also entschied ich mich, zunächst einmal 6 Monate zu bleiben, um im Januar etwas zu finden.“ Dann aber kam Corona, die Pause, das große Nichts. „Man kann sicher sagen, dass ich ein Jahr verloren habe“, stellt Lacroix fest.

Bittere Worte von einem, der in seinem Jahr beim HSV sogar zum Nationalspieler wurde. Seit nun vier Monaten befindet sich der Innenverteidiger daheim im Wallis, hält sich privat fit und befindet sich laut eigener Angabe in Gesprächen mit mehreren Klubs. Bald werde eine Entscheidung fallen. „Ich brauche jetzt Spielminuten, um sowohl körperlich als auch spielerisch wieder auf mein altes Leistungsniveau zu kommen“, stellt Lacroix fest. „Ein gutes Projekt mit einer guten Mannschaft, und los geht's!“

Neben Lacroix sind viele weitere Ex-Hamburger ohne Verein

Der Schweizer ist nicht der einzige Ex-HSV-Profi, der zurzeit auf Vereinssuche ist. Wie ihm geht es fast einem Dutzend anderen. Johan Djourou (33) ist nach seinem kurzen Intermezzo beim FC Sion wieder vertragslos. Matthias Ostrzolek (30/zuletzt Hannover) werden Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf nachgesagt. Dennis Aogo (33/seit Januar vereinslos) wird in Kürze entscheiden, ob er seine Karriere beendet oder einen letzten Anlauf nimmt. Änis Ben-Hatira (32/zuletzt KSC) ist guter Dinge, in Kürze einen neuen Klub präsentieren zu können. Keeper Alexander Brunst (25/zuletzt Magdeburg) spielt gerade bei Union Berlin vor. Markus Karl (34/zuletzt Sandhausen) will nach seinem Kreuzbandriss zumindest noch in der Dritten Liga unterkommen.

Schwer wird es für Ivo Ilicevic (33) der seit einem Jahr vereinslos ist und zuvor nur sehr sporadisch beim 1 .FC Nürnberg zum Einsatz kam. Auch Kyriakos Papadopoulos (28), Jairo Samperio (27), Timo Letschert (27) und Christoph Moritz (30), die den HSV in diesem Sommer verließen, sind noch ohne neuen Verein.