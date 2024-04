Nach Ostern ist Lisa Baum nicht zur Schule gegangen. Die 17-Jährige machte sich stattdessen auf nach Ostwestfalen. In Verl bestritt das HSV-Offensivtalent Juniorinnen-Länderspiele gegen den Nachwuchs der USA und Kanada. Auf dem Weg zur U20-WM im September in Kolumbien, bei der Baum dabei sein will. Am besten als Bundesliga-Spielerin, wenn es mit dem HSV-Aufstieg klappt. In der MOPO sprechen Baum, ihr HSV-Trainer Marwin Bolz sowie ihre früheren Jugendtrainer über die rasante Entwicklung der Überfliegerin – die noch immer viel Potenzial hat.

HSV-Trainer Marwin Bolz nennt sie „Baumi“, wenn er während der Zweitliga-Spiele taktische Anweisungen ins Feld ruft. „Sie ist eine Spielerin mit einem enormen Offensivdrang, die es versteht, sich durch ihre Agilität an den Gegnerinnen vorbeizuspielen und auch mal aus dem Nichts Chancen zu kreieren“, sagt der Coach über sein Talent. Denn wenn sie nicht in Sachen DFB unterwegs ist, beackert Baum für den HSV die linken Außenbahn. In 18 von 19 Zweitliga-Spielen war sie dabei, fünf Tore stehen auf ihrem Konto, der HSV liegt nur einen Punkt hinter Tabellenführer Andernach.

Lisa Baum wurde 2022 Deutscher Meister mit dem HSV

„Ich bin sehr zufrieden, weil ich wusste, dass wir Qualität haben“, zieht Baum ein Zwischenfazit: „Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir als Aufsteiger so weit oben mitspielen würden.“ Immerhin ist die im tansanischen Daressalam geborene und in Schleswig-Holstein aufgewachsene Baum schon Deutsche Meisterin geworden, was beim HSV ja auch nicht alle Tage vorkommt. Am 25. Juni 2022 gewannen die Hamburgerinnen durch ein 2:1 gegen Eintracht Frankfurt die deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Im Hoheluft-Stadion traf Baum zum 1:0. „Das war die Kirsche auf der Torte“, erinnert sie sich an den Höhepunkt ihrer Jugendzeit.

„Mein Bruder Dennis hat Fußball gespielt, das fand ich cool“, erzählt Baum vom Beginn ihrer Leidenschaft als Vierjährige: „Als meine Mutter dann das Go gegeben hat, habe ich beim MTV Ahrensbök angefangen.“ In der C-Jugend wechselte sie zum TSV Pansdorf und kickte dort als einziges Mädchen unter Jungs in der Landesliga-Elf.

Timo Kirstein (l.) und Haye Jurkat trainierten Baum in ihrer Zeit beim TSV Pansdorf. Privat. Timo Kirstein (l.) und Haye Jurkat trainierten Baum in ihrer Zeit beim TSV Pansdorf.

„Ihr Talent konnte man sofort erkennen“, berichtet ihr damaliger Trainer Haye Jurkat. „Sie hatte einen überragenden linken Fuß und eine gute Übersicht. Sie war handlungsschnell und ihre Raumdeutung war bemerkenswert. Ihr rechter Fuß konnte noch besser werden, aber daran hat sie viel gearbeitet.“ Jurkats Kollege Timo Kirstein ergänzt: „Nach dem ersten Training ist sie strahlend zu ihrem Papa am Seitenrand gelaufen und hat gesagt: Hier will ich Fußball spielen!“

Lisa Baum trainiert parallel in Pansdorf und beim HSV

Das tat sie bis 2021, wobei sie im letzten Jahr parallel auch für die HSV-U17 in der B-Juniorinnen-Bundesliga auflief. In dieser Zeit trainierte sie dreimal in Pansdorf und fuhr am Freitag zum HSV-Training. Danach verständigten sich die Klubs, wo sie am Wochenende spielen würde. Wenn Baum über ihre Zeit in Pansdorf redet, spricht sie immer noch von „meinen Jungs“. Kirstein erzählt aus ihrer Zeit als C-Jugendliche: „Vor Spielen hört man ja, was der Gegner über einen redet. In den Hinspielen hieß es oft: ,Die haben ja ein Mädchen dabei.’ Vor den Rückspielen dann: ,Hoffentlich ist das Mädchen nicht wieder dabei.’“

Zweite Liga, Reisen mit der DFB-Auswahl, der schulische Endspurt – wie kriegt Baum das unter einen Hut? „Die Schule ermöglicht mir, sie mit Fußball optimal zu kombinieren“, berichtet Baum, die die HSV-Partnerschule Am Heidberg besucht. „Für mich ist das dadurch keine große Herausforderung“, sagt sie: „Zum Glück fällt es mir nicht so schwer, den Stoff nachzuholen.“ Etwa in ihrem Lieblingsfach Mathe, in dem die Elftklässlerin sich gerade mit Ableitungsfunktionen beschäftigt. In zwei Jahren stehen die Abi-Prüfungen an.

Nach 96 Sekunden erzielt Lisa Baum ihr erstes DFB-Tor

Ihr altes Pansdorfer Trainergespann Haye/Kirstein ist in Verl dabei, um die ehemalige Spielerin für Deutschlands U20 kicken zu sehen. Beim 0:0 gegen die USA zählt Baum schon zu den auffälligsten Akteurinnen, gegen Kanada dauert es dann nur 96 Sekunden, bis für sie „Major Tom“ aus den Boxen dröhnt: In der zweiten Minute leitet Baum mit ihrem Tor den 4:0-Kantersieg ein. Dabei ist sie eine von nur zwei Spielerinnen im 22-köpfigen Kader, deren Geburtsdatum der DFB nicht auflistet – aus Datenschutz-Bedenken bei Minderjährigen. Ihren 18. Geburtstag feiert sie erst im November.

In dieser Saison erzielte Baum fünf Tore für den HSV und eins für den DFB. WITTERS In dieser Saison erzielte Baum fünf Tore für den HSV und eins für den DFB.

„Ich war immer eher Offensivspielerin“, schildert Baum ihren Werdegang: „Bei den Jungs habe ich auf fast allen Positionen gespielt, als Sechs, als Zehn, auf dem Flügel oder als Innenverteidigerin. In den DFB-Auswahlen habe ich auch als Außenverteidigerin angefangen, ehe ich Flügelspielerin wurde.“ Pansdorf-Coach Haye bestätigt: „Wir haben sie auf fast allen Positionen spielen lassen. In dem Alter war sie weiter als die Jungs.“

HSV-Trainer Bolz schwärmt von Baums Entwicklung

„Man merkt Baumi an, dass sie sich unbedingt entwickeln will“, sagt HSV-Trainer Bolz: „Nicht nur bei fußballerischen Themen, auch bei der Athletik und im Mentalen. Sie ist eine Spielerin, die die Entwicklung im ganzen Team vorantreibt. Sie zeigt nicht nur auf dem Feld Initiative, sondern schafft es auch neben dem Platz, das Team ein ums andere Mal zum Lachen zu bringen.“

Auch am Sonntag in Jena wollen Baum und Co. etwas zu lachen haben, dann könnte der Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga gelingen. Es wäre ein rasanter Aufstieg – so wie der von Baum. „Mein Stil hat sich nicht unbedingt geändert, aber das Spiel wird eben schneller, wenn man in einer höheren Liga spielt“, blickt die Nummer 11 des HSV zurück: „In der Zweiten Liga ist es körperlich auch eine Herausforderung für mich als junge Spielerin, gegen erfahrene Frauen zu spielen.“ Lisa Baum nimmt sie an, auf ihrem Weg an die Spitze.