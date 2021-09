Zweitliga-Knipser: Ist Philipp Hofmann einer für den HSV?

Der HSV ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison. Ein erfahrener, robuster und durchsetzungsfähiger Angreifer soll es sein. Alle diese Attribute treffen auf Karlsruhes Philipp Hofmann zu, der laut der „Badischen Neuesten Nachrichten“ ins Visier der Hamburger geraten sein soll.

Mit 17 Toren landete der 27-Jährige in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz der Torschützenliste – und kokettiert trotz des Klassenerhalts mit Karlsruhe mit einem Wechsel. „Ich bin noch Spieler des KSC, und so lange gebe ich hier auch Gas. Was außerhalb passiert, kann ich nicht beeinflussen“, sagte Hofmann. Und erklärte: „Natürlich sind auch Vereine dabei, die für mich interessant sind. Erst einmal muss aber ich mich entscheiden. Ich will natürlich die Option haben, die für mich am besten passt. Am Ende müssten sich auch die Vereine einigen.“

Mehrere Bundesliga-Klubs buhlen um Hofmann

Auch die Bundesligisten Mainz, Union Berlin und Freiburg sollen Interesse am Stürmer haben, aus England Zweitliga-Klub Blackburn.

Das könnte Sie auch interessieren: Opoku erklärt: So hat mich Hansa für den HSV gestärkt

HSV-Kandidat Terodde will Köln verlassen

Ein anderer HSV-Kandidat soll sich jetzt für einen Wechsel in die Zweite Liga entschieden haben.

Ob sich ihre Wege bald kreuzen? Klaus Gjasula (l.) wechselt aus Paderborn zum HSV. An Kölns Simon Terodde (r.) haben die Hamburger auch Interesse. imago images/Moritz Müller Foto:

Simon Terodde will Köln verlassen – laut „Express“ sind neben den Hamburgern noch sein Ex-Verein Bochum und Nürnberg mit Neu-Sportvorstand Dieter Hecking interessiert. Der wollte Terodde bereits zum HSV holen.