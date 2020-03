Zwei Verletzte und ein Platzverweis: HSV kassiert in Aue ein schmerzhaftes 0:3

Es sollte die Wiedergutmachung werden für das verlorene Derby der Vorwoche. Der HSV wollte bei Erzgebirge Aue in die Erfolgsspur zurückkehren und kassierte beim 0:3 (0:1) stattdessen eine schmerzhafte Abreibung.

Auf drei Positionen hatte Dieter Hecking im Vergleich zum 0:2 gegen St. Pauli umgestellt. Sonny Kittel, Joel Pohjanpalo und Rick van Drongelen mussten auf die Bank, stattdessen liefen Khaled Narey, Lukas Hinterseer und Ewerton auf. Letzterer musste nach 23 Minuten mit einer Knieverletzung schon wieder runter, van Drongelen kam.

Kein Spielfluss beim HSV

Spielfluss kam auch nach dem Wechsel kaum zustande, die im Mittelfeld eng stehenden Auer unterbanden beinahe alle Versuche, sich ihrem Tor spielerisch zu nähern.

Räume hatten nur die Erzgebirgler, bis zur 28. Minute nutzten sie die aber kaum. Da verpasste dann Pascal Testroet die Führung nach Jan Hochscheidts Vorarbeit noch knapp per Hacke, in der 40. Minute geschah es dann aber doch: Sören Gonther fand mit seinem Schussversuch nach einem unzureichend geklärten Freistoß Testroet, der überlegt einschob.

Die einzig gute Möglichkeit für den HSV vergaben Timo Letschert und Jordan Beyer nach einer Ecke, als Martin Männel auf der Linie rettete (45.+2).

Der HSV macht Druck – und Jung fliegt

Dieter Heckings Mannschaft kam mit Schwung aus der Pause und sofort zu einer Chance. Bakery Jatta schoss nach Aaron Hunts Flanke knapp übers Tor (48.).

Aue setzte den HSV nun wesentlich später im Spielaufbau unter Druck und machte es den Rothosen jetzt einfacher, sich dem Tor zu nähern. Wie in der 58. Minute – da allerdings mit fatalen Folgen für den HSV. Nach einer Ecke erhielt der bereits verwarnte Gideon Jung den Ball im Rückraum, lief in den Sechzehner und ging zu Boden. Für diese Aktion sah der Mittelfeldmann zurecht seine zweite gelbe Karte und musste folglich vom Platz.



Jungs Platzverweis verleiht Aue Selbstvertrauen

Eine Szene mit Wirkung. Aue trat nun wieder selbstbewusster auf, setzte den HSV früh unter Druck und kam nach Ballgewinnen zu Möglichkeiten. Zudem musste mit Timo Letschert der nächste Innenverteidiger nach einem Kopf-Zusammenprall mit van Drongelen verletzt vom Platz (71.). In der 74. Minute vergab Hochscheidt noch gegen Heuer Fernandes, eine Minute später traf er zum 2:0.

Am Ende wird es bitter für den HSV

Der HSV war nun geschlagen, wenngleich Dieter Heckings Team es weiterhin versuchte. In der 88. Minute wurde es dann noch deutlicher. Philipp Riese dribbelte ohne Druck durch das Mittelfeld, setzte erneut Hochscheidt in Szene und der schoss von der Strafraumgrenze zum 3:0 für Aue ein.

Dann ist Schluss. Mit 3:0 (1:0) verliert der HSV beim FC Erzgebirge Aue. Pascal Testroet (40.) und zwei Tore von Jan Hochscheidt (74., 88.) sorgten für einen verdienten Heimsieg der bisher in diesem Jahr sieglosen Sachsen, die 2020 erst ein Tor erzielt hatten. Für Dieter Hecking ist diese Niederlage nach dem verlorenen Derby gegen St. Pauli der nächste Rückschlag, zumal Gideon Jung nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Regensburg ausfallen wird und sich mit Timo Letschert und Ewerton gleich zwei Innenverteidiger verletzten.

Abpfiff!

90.+1 Min Die Partie ist gelaufen, die Hamburger versuchen es trotzdem weiter.

90. Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

90. Min „Zweite Liga, Hamburg ist dabei” und „St. Pauli, St. Pauli!”, skandieren die Aue-Fans jetzt.

88. Min Und so kommt es dann auch. Riese treibt den Ball durch's Mittelfeld und spielt Hochscheidt an. Der wird halblinks vor dem Strafraum nicht angegriffen und zielt mit dem linken Fuß ins rechte Eck, wo der Ball einschlägt.

87. Min Aue wirkt dem dritten Tor in Überzahl nun näher als der HSV seinem ersten.

85. Min Jetzt flankt Leibold, der Ball landet im Toraus.

84. Min Langer Ball in den Strafraum der Auer. Pohjanpalo verpasst, Männel nimmt die Kugel auf.

83. Min Nächster Wechsel bei den Gastgebern: Daferner kommt für Testroet.

81. Min Rizzuto mit einem Schuss von links, Heuer Fernandes hat bei der Parade keine Probleme.

80. Min Zehn Minuten sind noch zu spielen im Erzgebirgsstadion. Schafft der HSV in Unterzahl noch das Comeback?

79. Min Krüger dribbelt rechts in den Strafraum, van Drongelen kann ihn stoppen.

78. Min Auch Stuttgart liegt übrigens inzwischen mit 0:2 in Fürth hinten.

77. Min Bei Aue kommt Krüger für Nazarov ins Spiel.

75. Min TOOOR für Aue! Diesmal macht es Hochscheidt besser. Aus ähnlicher Position läuft er nach Pass von Testroet auf Heuer Fernandes zu und schiebt ins linke untere Eck ein. Der Treffer wird auf Abseits überprüft, zählt aber zurecht. Van Drongelen sieht für seine Beschwerden Gelb.

74. Min Riesige Chance für Aue! Hochscheidt dringt rechts in den Strafraum ein, verzögert zu lang. Heuer Fernandes kann retten.

73. Min Hunt spielt ins Aus, damit der HSV wechseln kann. Pohjanpalo kommt für Letschert.

72. Min Ecke auf der Gegenseite, wieder geklärt. Letschert kann indes nicht mehr weiterspielen, aktuell ist der HSV in doppelter Unterzahl.

71. Min Der Standard hat doch Folgen. Van Drongelen und Letschert rauschen mit den Köpfen gegeneinander. Letzterer hat einen Cut unter dem Auge und läuft taumelnd über den Platz.

70. Min Ecke für Aue, am Ende verfehlt Testroet.

69. Min Das war knapp! Hochscheidt sieht, dass Heuer Fernandes an der Straufraumgrenze steht und schießt aus 40 Metern knapp einen Meter rechts daneben.

68. Min Der Linksverteidiger tritt den Eckstoß selbst, Schiedsrichter Winter pfeift aber ab, bevor der Ball den Fünfmeterraum überhaupt erreicht hat. Offensivfoul gegen Fandrich.

67. Min Auf der anderen Seite erarbeitet Leibold dem HSV eine Ecke.

66. Min Der Platzverweis hat Aue nun wieder merklich mehr Selbstbewusstsein verliehen. Die Veilchen pressen wieder früher und zwingen Hunt zu einem Fehlpass. Van Drongelen rettet gerade so.

64. Min Aue hat viel Platz und Überzahl. Allerdings spielen die Gastgeber diesen Vorteil überhaupt nicht aus, Nazarov ignoriert seine mitgelaufenen Kollegen und schließt selbst harmlos ab.

63. Min Zunächst einmal mit einem Wechsel: Adrian Fein kommt für Louis Schaub.

61. Min Wie reagiert der HSV auf diesen Schock?

58. Min Platzverweis! Hamburg fordert Elfmeter – und Jung fliegt vom Platz! Jatta flankt von links, Aue klärt in den Rückraum. Dort steht Jung, geht zum Ball und dann ohne Gegnerkontakt im Strafraum zu Boden. Eine Schwalbe, der bereits verwarnte Mittelfeldspieler muss vorzeitig runter. Aue-Torwart Männel sieht nach Diskussionen ebenfalls Gelb.

58. Min Flanke von rechts auf Jatta, der verpasst am langen Pfosten.

57. Min Hochscheidt bringt den Ball in die Mitte, die Hamburger können trotz mehrerer Möglichkeiten nicht klären. Schließlich versucht es Riese vom linken Strafraumeck und verfehlt nur knapp das Tor.

56. Min Beyer mäht Hochscheidt von hinten um und sieht Gelb.

55. Min Auf der Gegenseite versucht es Hunt aus der Distanz und bleibt ebenso erfolglos.

55. Min Aue mal wieder im Angriff. Hochscheidt setzt sich auf der linken Seite durch und spielt auf Testroet. Der Schuss des Stürmers fliegt weit drüber.

53. Min Schiedsrichter Winter lässt viele harte Zweikämpfe ungeahndet laufen. Die Stimmung im Erzgebirgsstadion heizt sich auf.

52. Min Aue greift jetzt nicht mehr so weit in der Hamburger Hälfte an wie in der ersten Halbzeit. Das macht es für Dieter Heckings Mannschaft jetzt einfacher, sich dem Auer Tor zu nähern.

50. Min Übrigens: Im Parallelspiel ist soeben Greuther Fürth mit 1:0 gegen den Aufstiegskonkurrenten VfB Stuttgart in Führung gegangen.

49. Min Gute Chance für den HSV! Hunt flankt auf Jatta, der schießt aus kurzer Distanz knapp über's Tor. Das hätte der Ausgleich sein können.

48. Min Beyer versucht es von rechts aus der Distanz und zielt neben den langen Pfosten.

47. Min Wie in der ersten Halbzeit: Hunt trifft den Kopf der Ein-Mann-Mauer. Der HSV-Kapitän holt sich den Ball gegen zwei Auer allerdings auf der linken Seite mit einer feinen Aktion zurück und flankt. Schiri Winter entscheidet dann aber auf Offensivfoul.

47. Min Freistoß für den HSV von der halblinken Seite. Hunt steht bereit.

46. Min Weiter geht's im Erzgebirgsstadion. Nur Dirk Schuster wechselt: Strauß ersetzt Baumgart.

Es ist Pause im Erzgebirgsstadion zu Aue. Der HSV liegt bei Dirk Schusters Veilchen mit 0:1 hinten und hatte in den ersten 45 Minuten große Probleme im eigenen Ballbesitz, von dem sie jede Menge hatten: 69 Prozent. Aue stand im Mittelfeld engmaschig und konterte selbst ein, zwei Mal gefährlich. Das Tor für die Gastgeber fiel schließlich nach einer Standardsituation, als der Ball nach einem vermeintlich geklärten Freistoß zu Pascal Testroet gelangte und der Stürmer überlegt einschob. Kurz vor der Pause hatten Timo Letschert und Jordan Beyer bei einer Ecke die erste wirkliche Chance für die Hamburger, Martin Männel rettete die Veilchen-Führung.

Halbzeit!

45.+2 Min Nun aber doch eine Chance für den HSV – und was für eine! Schaub bringt eine Ecke herein, Letscherts Kopfball wird geblockt, danach wird es unübersichtlich. Letschert, Jung und Beyer versuchen es, Männel packt schließlich zu und rettet.

45. Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit. Der HSV hat nach wie vor große Probleme, sich aus der eigenen Hälfte spielerisch zu befreien.

45. Min Nächstes Foul der Hamburger. Diesmal bringt Jung Fandrich an der Mittellinie zu Fall.

44. Min Riese flankt, aus dem Rückraum schießt nach einem Hamburger Klärungsversuch Fandrich deutlich drüber.

43. Min Van Drongelen foult Nazarov an der linken Außenbahn. Freistoß für Aue.

42. Min Der HSV hatte zwar bis hierhin mehr Ballbesitz, Aue aber mehr und vor allem die einzigen Chancen. Die Führung der Gastgeber ist nicht unverdient.

40. Min Die Veilchen führen! Riese schießt den Freistoß in die Mauer, der Ball scheint geklärt. Allerdings zieht ein Auer aus der Ferne sofort ab und findet so Testroet, der sich im Strafraum dreht und überlegt ins linke Ecke einschiebt.

39. Min TOR für Aue!

38. Min Sofort kontern die Gastgeber. Hunt stoppt Hochscheidt vor dem HSV-Strafraum und sieht Gelb. Gute Freistoßposition.

38. Min Ecke auf der Gegenseite: Männel fängt Schaubs Flanke.

37. Min Riese spielt einen Steilpass auf Testroet, der auf der linken Seite plötzlich viel Platz hat, das Tempo aber verschleppt und dann zu ungenau flankt.

35. Min Nazarov wird geschickt und hat viel Platz. Bei seinem Schuss verzieht er, sehr spät wird schließlich auf Abseits entschieden.

34. Min Hochscheidt hat vor dem HSV-Sechzehner viel Platz und schießt weit über Heuer Fernandes' Tor.

33. Min Und findet mit seinem Ball Letschert. Die Flanke ist allerdings etwas zu hoch für den Innenverteidiger angesetzt.

33. Min Jatta wird 30 Meter halblinks vor dem Strafraum gefoult. Schaub steht bereit.

32. Min Schaubs Eckstoß wird geklärt.

31. Min Narey setzt sich auf der rechten Seite stark durch, die Mitte ist bei seiner Flanke aber nicht besetzt. Im Rückraum hat Schaub Zeit zum Schuss, zögert aber zu lange. Am Ende springt eine Ecke heraus.

28. Min Da wäre es fast passiert! Nazarov tanzt van Drongelen aus und steckt auf rechts auf Hochscheidt durch. Der legt den Ball in den Fünfmeterraum, wo Testroet mit der Hacke nur hauchzart am langen Pfosten vorbei zielt.

27. Min Danach läuft es wie so häufig in dieser Partie. Langer Ball der Hamburger, Aue erobert die Kugel, kontert und wird gefoult.

26. Min Der HSV lässt den Ball ohne jedes Tempo durch die Viererkette laufen.

25. Min Die Partie ist sehr zerfahren: viele Zweikämpfe, viele Fouls, kaum strukturiertes Offensivspiel.

23. Min Nun also der erste Wechsel: van Drongelen für Ewerton.

23. Min Ewerton fasst sich ans Knie und wird noch auf dem Platz bandagiert. Van Drongelen macht sich bereit.

22. Min Das sieht nicht gut aus. Heuer Fernandes muss den Ball ins Aus spielen, weil Ewerton mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden geht.

21. Min Das war knapp: Hinterseer schickt Narey, ein Auer Verteidiger spitzelt den Ball gerade so weg.

20. Min Es folgt eine Ecke, die der HSV kurz ausspielt. Schließlich zieht Narey ab und verfehlt das Tor,

18. Min Das Spiel ist nach einem Zusammenprall zwischen Jatta und Mihojevic unterbrochen. Der Auer wird behandelt.

17. Min Baumgart hält gegen Hunt drüber – erste Gelbe Karte des Spiels.

16. Min Der Ball liegt im Tor der Gastgeber. Der Treffer zählt aber zurecht nicht, der Flankengeber Hinterseer stand deutlich im Abseits.

15. Min Hinterseer ist auf dem Weg zum Tor, weil sich zwei Gastgeber verschätzt haben. Seine Flanke wird abgefangen.

13. Min Leibold hat 25 Meter vor dem Tor viel Platz und schießt mit rechts deutlich daneben.

12. Min Weiter Flanke von der rechten Seite der Veilchen, Nazarov zieht aus spitzem Winkel mit vollem Risiko ab, der Ball geht Richtung Seitenaus.

11. Min Jatta geht gegen Baumgart ins Eins gegen Eins, wird aber gestoppt.

10. Min Wie Hunt auf der Gegenseite flankt auch Riese nur in die Mauer.

10. Min Die Hamburger spielen den nächsten Fehlpass im Aufbau. Rizzuto tunnelt Schaub, geht dann ohne Kontakt zu Boden und bekommt trotzdem einen Freistoß.

9. Min Fandrich foult Leibold an der Mittellinie.

7. Min Erste gefährliche Szene. Hunt spielt unter Druck einen Fehlpass, Hochscheidt schlenzt von halblinks vor dem Strafraum knapp rechts neben die Kiste.

6. Min Schaub spielt im Mittelfeld einen Fehlpass, Aue kontert über Nazarov. Hunt schubst den Stürmer in Ewerton, der erst 28-jährige Schiedsrichter Nicolas Winter lässt weiterlaufen.

5. Min Aue mit einem langen Ball auf die rechte Seite. Leibold ist aufmerksam und fängt den Pass ab.

4. Min Erneut keine Gefahr.

4. Min Der HSV bleibt dran, Jatta holt die nächste Ecke heraus.

3. Min Und schießt an den Kopf der Auer Ein-Mann-Mauer.

3. Min Baumgart foult am Strafraum, Freistoß für den HSV von der linken Seite. Hunt steht bereit.

2. Min Hunt flankt von links, die Auer klären zunächst.

2. Min Leibold schickt Jatta, der holt gegen Gonther die erste Ecke heraus.

1. Min Die Hamburger erobern sofort den Ball und lassen ihn durch ihre Reihen laufen.

1. Min Aue stößt an.

Anpfiff!

Die Mannschaften stehen auf dem Platz, Aaron Hunt gewinnt die Platzwahl.

Im Erzgebirgsstadion herrscht gute Stimmung, ganz ausverkauft ist die Arena aber nicht.

Hecking spricht auch darüber, warum er Rick van Drongelen im Abwehrzentrum mit Ewerton ersetzt. „Ewerton hat in den letzten Wochen sehr ordentlich trainiert. Bisher gab es keinen Grund, etwas zu ändern. Jetzt war Rick aber bei dem ein oder anderen Gegentor leider unglücklich.”

Kurz vor Anpfiff erklärt Dieter Hecking den heutigen Plan des HSV: : „Den Spielfaden aus den ersten 20 Minuten aus dem Pauli-Spiel wieder aufnehmen. Wir werden auch heute wieder Fehler machen, das gehört dazu. Aber die wollen wir minimieren”, sagt er am Sky-Mikro. „Ich gehe davon aus, dass wir viel Ballbesitz haben. Da müssen wir mehr draus machen.”

Mit dabei in Sachsen sind auch 1.800 Fans des HSV.

Die Bedingungen in Aue sind übrigens besser als gedacht. „Ich habe gehört, dass es Schneefall in Aue geben soll“, hatte Dieter Hecking noch am Donnerstag gesagt. Es ist anders gekommen: Die Sonne scheint bei sieben Grad.

Schuster, der mit Aue eine starke Hinrunde hinlegte, aber 2020 noch sieglos ist, baut gegen die favorisierten Hamburger auf die Unterstützung der Fans. „Die Kulisse wird uns einen Schub gegen. Das ist auch für uns Verpflichtung, alles abzurufen und über die Leistungsgrenze zu gehen. Wir haben großen Respekt vor diesem Spiel, aber wir haben keine Angst“, sagte der 52-Jährige.

Dieser Elf stellt Aues Trainer Dirk Schuster folgendes Team entgegen: Männel - Mihojevic, Gonther, Rasmussen - Baumgart, Riese, Fandrich, Rizzuto, Hochscheidt - Testroet, Nazarov

Die Aufstellung des HSV: Heuer Fernandes - Beyer, Ewerton, Letschert, Leibold - Jung, Schaub, Hunt - Narey, Hinterseer, Jatta

Der Trainer der Hamburger stellt im Vergleich zum Derby gegen den HSV auf drei Positionen um. Ewerton, Khaled Narey und Lukas Hinterseer ersetzen Rick van Drongelen, Sonny Kittel und Joel Pohjanpalo.

Kehrt der HSV in Aue zurück in die Erfolgsspur? Trainer Dieter Hecking erwartet im Erzgebirge das, „was ich immer auswärts erwarte. Eine volle Hütte. Die Mannschaft wird uns alles abverlangen”, war er vor der Partie sicher. „Die werden versuchen, uns ein Bein zu stellen. Das hat uns in den vergangenen Auswärtsspielen aber auch schon verfolgt.“

Moin und herzlichen Willkommen im MOPO-Liveticker zum Auswärtsspiel des HSV beim FC Erzgebirge Aue.