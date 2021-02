Zwei neue Optionen fürs Derby?: HSV-Abwehr wird vom Bollwerk zum Tollhaus

Das war dann für den HSV wohl doch ein Ausfall in der Abwehr zu viel. Weil neben Toni Leistner (Muskelbündelriss) beim Spiel in Würzburg auch noch Stephan Ambrosius (Gelbsperre) in der Innenverteidigung fehlte, musste Daniel Thioune seine Defensive ziemlich komplett umbauen. Das Ergebnis: Der HSV war in der Abwehr augenscheinlich so wackelig wie schon lange nicht mehr.

Mit Ambrosius und Leistner gab es beim HSV in der Innenverteidigung lange Zeit ein echtes Bollwerk. Gemeinsam sorgte das Duo für Stabilität und legte damit einen wichtigen Grundstein für die vor dem Spiel bei den Kickers erfolgreiche HSV-Serie mit elf Partien ohne Niederlage in Folge. Als Leistner sich Ende Januar verletzte, konnten Moritz Heyer und Gideon Jung die Lücke im Verbund schließen. Als in Würzburg nun allerdings auch noch Ambrosius aussetzen musste, brach vieles beim HSV auf dem Platz zusammen.

HSV-Deckung verlor in Würzburg den Überblick



Vom Bollwerk zum Tollhaus. Thioune setzte in Würzburg weitestgehend auf eine Dreierkette in der Abwehr mit Jan Gyamerah, Gideon Jung und Moritz Heyer, im defensiven Mittelfeld spielte Amadou Onana. An den Gegentoren waren letztlich alle beteiligt. Es fehlte immer wieder komplett die Ordnung. Ohne Leistner und Ambrosius hat der HSV hinten offenbar ein echtes Problem. Würzburg war das erste HSV-Spiel in dieser Saison, bei dem gleich beide aussetzen mussten.



Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Ohne Herz und Leidenschaft: So verspielt der HSV wieder den Aufstieg

„Wir müssen die Fehler, die wir in Würzburg gemacht haben, gut analysieren und zusehen, dass wir es in den nächsten Spielen wieder besser machen“, sagte Kapitän Tim Leibold nach der Pleite bei den Kickers. Gemeint wird er damit ganz sicher auch den Auftritt in der Defensive haben.

Stephan Ambrosius kehrt zurück - Kader-Comeback für van Drongelen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zumindest eine gute Nachricht gibt es mit Blick auf das anstehende Derby schon jetzt. Ambrosius wird wieder dabei sein. Er hat seine Sperre abgesessen. Eine zusätzliche Option für die Abwehr könnte nächste Woche zudem auch Rick van Drongelen nach überstandenem Kreuzbandriss sein.