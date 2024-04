Zwei Joker machen’s super! Dieses HSV-Duo hält die Aufstiegs-Hoffnung am Leben

Einen Gewinner gab es beim 2:2 des HSV in Magdeburg nicht, zwei Hamburger durften sich am Ende aber zumindest ein bisschen so fühlen. Auch Trainer Steffen Baumgart hatten daran einen Anteil.

Das Spiel in Magdeburg schien für den HSV nach zwei Elfmetern und einer Roten Karte eigentlich schon nach der ersten Halbzeit so gut wie verloren. Doch im Laufe der zweiten Hälfte drehte sich dann plötzlich doch noch fast alles. Entscheidend dafür war auch eine doppelte Einwechslung in der 61. Minute.

Nach 60 Minuten kamen Glatzel und Dompé ins Spiel

Nach gut einer Stunde und dem Zwischenstand von 0:2 stellte Baumgart auf den Alles-oder-Nichts-Modus. Er brachte Stürmer Robert Glatzel und Dribbelkünstler Jean-Luc Dompé. Ein Schachzug, der voll aufgehen sollte.

Mit Glatzel und Dompé auf dem Platz ging es für den HSV nur noch in eine Richtung. Das Tor der Magdeburger stand plötzlich unter Dauerbeschuss. Zwar war das Duo am Ende an keinem der beiden HSV-Treffer direkt beteiligt. Ihr Anteil daran, dass es immerhin noch zu einem Punkt reichte, war dennoch enorm.

Meffert bezeichnet Auftritt von Dompé als „Wahnsinn“

„Dompé hat im Eins-gegen-Eins jedes Duell gewonnen, das war Wahnsinn, man konnte immer einfach einen Ball zu ihm spielen und wusste, in fünf Sekunden kommt die Flanke. Auch Bobby hat es richtig gut gemacht. Er hat die Bälle gut gehalten. Man hat einfach seine Präsenz auf dem Platz gemerkt“, lobte Jonas Meffert.

Auch Baumgart war mit beiden „sehr zufrieden“. Vieles spricht dafür, dass Glatzel und Dompé nach diesem Auftritt beim nächsten HSV-Spiel wieder in der Startelf stehen werden. Vielleicht gibt es dann am Ende auch wieder viele richtige Gewinner auf dem Platz.