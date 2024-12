Mit einem Sieg in Ulm will sich Merlin Polzin dauerhaft für den Posten als Cheftrainer bewerben. Er will den HSV seinem großen Ziel Aufstieg ein Stück näher bringen. Dafür aber muss er einige Rätsel lösen, an denen schon seine Vorgänger zu knabbern hatten. Es geht um gleich mehrere Spieler – aber nicht nur.