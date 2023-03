Zurück mit Erfolgen: HSV-Profis haben jetzt den Kopf frei fürs Saisonfinale

Der ganz große Run ist vorbei. Die Ski-Ferien in Hamburg sind Geschichte, darunter leidet auch die Zusehenden-Zahl bei den HSV-Trainingseinheiten im Volkspark. Immerhin, eine Partner-Klasse vom Hamburger Weg bahnte sich doch noch ihren Weg an die Plätze am Stadion.

Die Kinder sahen, dass mit László Bénes (25/Slowakei) und Anssi Suhonen (22/Finnland) die ersten beiden Länderspiel-Rückkehrer wieder mit dem Team trainierten. Beide kehrten mit Erfolgserlebnissen zurück: Bénes wurde beim wichtigen 2:0 in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina eingewechselt, Suhonen stand beim 1:0 der Finnen gegen Nordirland in der Startelf.

Auch Németh, Königsdörffer und Reis zurück beim HSV

Am Mittwoch dürfte die nächste Rutsche folgen. András Németh (20/Ungarn) und Ransford Königsdörffer (21/Ghana) kamen bei ihren Teams gar nicht zum Einsatz, Ludovit Reis (22/Niederlande U21) nur im ersten Spiel.

Zurück im Volkspark wollen sie alle den Kopf freibekommen, um am Freitagabend in Düsseldorf einen erfolgreichen Startschuss für das Finish zu setzen – und damit mehr als eine Schulklasse beeindrucken.