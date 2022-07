Zumberi wird Profi! HSV vermeidet zweiten Fall Alidou

Das Szenario, dass er mit einem im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag in die neue Saison geht, ist ausgeräumt – denn der HSV hat mit Valon Zumberi vorzeitig bis 2024 verlängert und sein Arbeitspapier in einen Profi-Vertrag umgewandelt. Sportvorstand Jonas Boldt sieht diesem Schritt als ein „ein weiteres Paradebeispiel, das unseren konsequenten Weg mit jungen, hungrigen Spielern unterstreicht“.

Der Beleg für diese Aussage: Innenverteidiger-Talent Zumberi ist nach Jonas David, Stephan Ambrosius, Bent Andresen, Josha Vagnoman, Elijah Krahn, Anssi Suhonen, Aaron Opoku und Ogechika Heil bereits der neunte Akteur im aktuellen Profi-Kader, der eine Ausbildung im HSV-Nachwuchs genossen hat. Boldt lobt den „Hamburger Jung“ in der Vereinsmitteilung für „sein Talent, seine Leidenschaft und seine volle Identifikation mit dem HSV“, die ihn auszeichne.

HSV: Valon Zumberi bleibt bis 2024 und wird Profi

„Ziel ist es, ihn in enger Zusammenarbeit zwischen unserer U21 und den Profis weiterzuentwickeln“, sagt Boldt. „Valon hat sich diesen nächsten Schritt hart erarbeitet und verdient.“ Zumberi gilt als eines der größten Talente des HSV, zählt inzwischen zum erweiterten Profi-Kader und reiste zuletzt auch mit ins Trainingslager in die Steiermark. Das Camp habe ihn seinen „großen Traum nähergebracht“, freut sich der Kosovare, „und mir zugleich gezeigt, dass ich weiter hart an mir arbeiten muss, um den nächsten Step zu gehen.“

Mindestens diesen nächsten Schritt wird der U21-Nationalspieler (zehn Länderspiele) beim HSV gehen, zu dem er 2010 vom Norderstedter SV gekommen war. „Der HSV hat mir in den vergangenen Jahren einen klaren Weg aufgezeigt und diesen mit mir gemeinsam auch umgesetzt“, freut sich der erst 19-Jährige, der in der vergangenen Regionalliga-Saison für die U21 gesetzt war. „Ich konnte mich im Nachwuchs Schritt für Schritt weiterentwickeln und bin dem gesamten NLZ-Team dafür sehr dankbar.“

Zumberi: HSV vermeidet zweiten Fall Faride Alidou

Bis vor wenigen Wochen drohte dem HSV mit Zumberi ein zweiter Fall Faride Alidou. Der inzwischen bei Eintracht Frankfurt spielende Youngster ging mit einem auslaufenden Vertrag in die abgelaufene Saison, spielte dann groß auf und sich in den Fokus mehrerer Bundesliga-Klubs – gegen deren Interesse der HSV letztlich keine Chance hatte.

Den mittelfristigen Schritt zu den Profis, daran lässt die Vertragsverlängerung keinen Zweifel, trauen sie im Volkspark auch Zumberi zu. Mit dem Unterschied, dass der HSV den jungen Abwehrmann im kommenden Sommer keinesfalls ablösefrei verlieren wird.