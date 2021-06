Zum vierten Mal in Folge!: HSV24 ist erneut „Deutschlands bester Fußballblog“

Titel verteidigt! HSV24, der HSV-Blog der Hamburger Morgenpost, wurde von einer unabhängigen Agentur zum vierten Mal in Folge als „Deutschlands bester Fußballblog“ ausgezeichnet. Mit durchschnittlich 2,8 Millionen Visits pro Monat hat HSV24 seine Spitzenposition in Deutschland im Jahr 2021 nicht nur verteidigt, sondern die Reichweite sogar noch einmal ausbauen können.

Ermittelt wurde das Blog-Ranking durch die Agentur web-netz sports, die die Reichweite aller deutschen Fußballblogs im Zeitraum von August 2020 bis Januar 2021 durch ein externes Tool gemessen hat. Dabei liegt HSV24 mit durchschnittlich 2,8 Millionen Visits deutlich vor „gladbachlive.de“ (Borussia Mönchengladbach, 1,5 Millionen) und „der-betze-brennt“ (1. FC Kaiserslautern, 1,4 Millionen) auf dem ersten Platz.

HSV: HSV24 ist zum vierten Mal „Deutschlands bester Fußballblog“

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung für die Sportredaktion“, sagt MOPO-Sportchef Frederik Ahrens, der als Leiter des Sportressorts auch HSV24 verantwortet, über die vierte Auszeichnung nach 2018, 2019 und 2020. „Sie ist für uns ein Ansporn, die Zahlen weiter zu steigern, immer im Bemühen darum, unsere Leser so gut und umfassend wie möglich über ihren Verein zu informieren.“

HSV24 ist zum vierten Mal in Folge als „bester Fußballblog Deutschlands" ausgezeichnet.

Bei HSV24 informiert die Sportredaktion der Hamburger Morgenpost die HSV-Fans schon seit über fünf Jahren rund um die Uhr mit allen Informationen zum Hamburger SV. Mittlerweile wurden mehr als 41.000 Blog-Einträge auf der Plattform veröffentlicht und die Reichweite seit dem ersten Eintrag im Juli 2015 kontinuierlich gesteigert.

Neben HSV: Auch St. Pauli-Blog St. Pauli24 unter den Top 10

Die Titelverteidigung von HSV24 ist jedoch nicht der einzige Grund zur Freude: Mit St. Pauli24 etablierte sich ein zweiter MOPO-Blog im Ranking und konnte seine Position in den Top 10 auch in diesem Jahr halten. Mit durchschnittlich 216.000 Visits pro Monat landete der Blog in diesem Jahr auf Rang zehn. Seit der Liveschaltung im April 2019 hält sich St. Pauli24 damit weiter dauerhaft unter den zehn erfolgreichsten Blogs Deutschlands.

„Dass wir es erneut geschafft haben, mit St. Pauli24 auch unseren zweiten Blog in den Top Ten der erfolgreichsten deutschen Fußball-Blogs zu platzieren, erfüllt uns mit Stolz“, freut sich Ahrens. „Das zeigt offenbar, dass Hamburgs Fußballvereine auch in der 2. Liga ein erstklassiges Interesse auf sich ziehen.“

Die gesamte Redaktion der Hamburger Morgenpost bedankt sich bei allen Fans des HSV und des FC St. Pauli, dass sie sich täglich bei HSV24 und St. Pauli24 über ihre Hamburger Lieblingsvereine informieren. Bleiben Sie uns weiterhin treu!