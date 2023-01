28 von möglichen 33 Punkten: Die U21 des HSV hat seit Anfang November einen phänomenalen Lauf, überbietet damit sogar den FC Bayern, der im selbigen Zeitfenster „nur“ 23 Zähler einsammelte. Eine Serie, die die Mannschaft von Trainer Pit Reimers im Endspurt doch noch in die Meisterrunde der Regionalliga Nord hievte. Ebenjene ist nun zwei Spieltage alt, das Saisonziel war bereits erreicht – und die U21 machte trotzdem unbekümmert weiter, gewann erst gegen Hildesheim (1:0) und drehte letzten Samstag das Derby gegen Werder in ein 2:1.

Der Lohn: Platz fünf mit nur noch fünf Zählern Rückstand auf den Spitzenreiter. Genau diesen, den VfB Oldenburg, empfängt die U21 am Samstag (14 Uhr) in Hamburg. Die lange unvorstellbar erschienene Chance, nach Liga drei zu greifen? „Ich beschäftige mich noch nicht damit, was Ende Mai ist, sondern in erster Linie mit dem nächsten Gegner“, sagte Coach Reimers der MOPO. „Inwiefern wir Ansprüche stellen können, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern, wird auch das Spiel gegen Oldenburg zeigen.“

MOPO

Denn mit einem Sieg kann die U21 bis auf zwei Punkte an den VfB heranrücken – und mächtig Druck aufbauen, auch auf die anderen Konkurrenten, die am Wochenende pausieren. Eine Niederlage allerdings würde den Traum in weite Ferne rücken lassen.

HSV-U21 mit Personalsorgen vor Spitzenspiel

Dieses Szenario „droht“ umso mehr, weil Reimers ein nur stark dezimierter Kader zur Verfügung steht – wegen Corona-Fällen, Verletzungen und insgesamt vier Länderspielabstellungen von Valon Zumberi (U21 Kosovo), Juho Kilo (U21 Finnland), Torhüter Steven Mensah (A-Team Togo) sowie Tom Sanne (DFB-U18).

Am Zulassungsverfahren des DFB jedenfalls hat die U21 teilgenommen. Gelingt das Wunder von Platz eins, winkt ein Finale gegen den Meister der Staffel Nordost – (noch) Zukunftsmusik.