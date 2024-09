Zukunft geklärt! Läuft Reis beim HSV jetzt wieder heiß?

Seit Freitag ist auch in der Türkei der Transfermarkt geschlossen. Damit ist das Wechselfenster in Europa für diesen Sommer endgültig komplett dicht. Überraschende Abgänge gab es beim HSV nicht mehr. Alle Profis, die einen Vertrag für diese Saison haben, werden zumindest bis zum Winter in Hamburg bleiben. Auch bei Ludovit Reis ist die letzte Ungewissheit nun weg. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass der Niederländer jetzt schnell auch wieder zur alten Stärke beim HSV zurückfindet.

Es ist kein Geheimnis, dass Reis in diesem Sommer gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht hätte. Nach vier Spielzeiten in der Zweiten Liga (Osnabrück und HSV) wollte der 24-Jährige künftig eigentlich erstklassig auflaufen. Dass ihn das Thema beschäftigt hat, war in den ersten Spielen der Saison zu sehen. Reis war auf dem Platz nicht so präsent wie in der Vergangenheit. Als Konsequenz saß er zuletzt vor der Länderspielpause beim 4:1 gegen Münster sogar zunächst beim HSV nur auf der Bank. Ein Bild, das es in Hamburg zuvor noch nicht oft gegeben hatte.

Mit dem endgültigen Transferschluss in Europa ist bei Reis der Kopf wieder komplett frei für den HSV. Gut gelaunt und engagiert präsentierte sich der Mittelfeldspieler zuletzt auf dem Trainingsplatz. Bei der der letzten Einheit vor dem Regensburg-Spiel blieb Reis am Samstag sogar am längsten auf dem Rasen und tauschte sich am Ende auch noch intensiv mit Teilen des Trainerteams aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Skandal beim Nationalteam! HSV-Profi Pherai hat eine schwere Woche hinter sich

Die Chancen für Reis stehen gut, dass er am Sonntag gegen Regensburg wieder einen Platz in der Startelf beim HSV bekommt. Dann wird er liefern müssen, denn die Konkurrenz gerade im Mittelfeld ist groß. Wer sich da zu viele schwache Phasen leistet, sitzt schnell wieder auf der Bank. Welchen Wert Reis für die Hamburger auf dem Platz haben kann, hat er in der Vergangenheit mehrfach schon gezeigt.

Reis ist der wertvollste Spieler beim HSV

Insgesamt hat der ehemalige U21-Nationalspieler bislang 106 Pflichtspiele für die Hamburger gemacht. 18 Tore und zehn Vorlagen stehen dabei in seiner Statistik. Im Spiel mit und gegen den Ball kann er ein Fixpunkt für die ganze Mannschaft sein. Auch wenn seine Leader-Qualitäten in dieser Saison in den ersten Spielen nur bedingt zu sehen waren, ist er mit einem Marktwert von 4,5 Millionen Euro aktuell immer noch der wertvollste Spieler im HSV-Kader. Nun liegt es an Reis, all das auch wieder auf dem Platz zu zeigen. Der Aufritt gegen Regensburg kann für ihn am Sonntag zum kleinen Neustart werden.