Heftig war der Knall, unklar sind die Konsequenzen. Statt sich auf einen neuen Aufsichtsrat zu verständigen, vertagten sich die Anteilseigner des HSV am vergangenen Donnerstag. Zeitnah sollen nun die Scherben aufgekehrt werden. Die Frage aller Fragen: Was passiert mit Detlef Dinsel, der als Nachfolger für Thomas Wüstefeld in den Rat gerückt war?