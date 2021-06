Zoff bei HSV-Gegner Hannover: Riesenwirbel um Klaus Allofs!

Vorm Nordderby gegen den HSV ist mächtig Stimmung bei Hannover 96. Im Mittelpunkt steht dabei eine Person, die dafür gar nichts kann. Weder ist Klaus Allofs zurzeit bei den Niedersachsen angestellt, noch steht er kurz davor. Und doch sorgte der 63-Jährige am Mittwoch für einen medialen Orkan in Hannover …

Was war passiert? Am Dienstagabend hatten mehrere ansässige Redaktionen (Sportbuzzer, HAZ, Neue Presse) übereinstimmend darüber berichtet, dass 96 mit dem Gedanken spiele, Allofs zum neuen Geschäftsführer Sport zu machen – und auch schon Kontakt zu dem Ex-Werder- und Wolfsburg-Macher aufgenommen habe. Der Verein reagierte empört und wandte sich am Mittwoch offiziell und über seine Vereins-Homepage an die Öffentlichkeit, um die Gerüchte zu dementieren. Ein zumindest ungewöhnlicher Vorgang.

Hannover 96 geht gegen Berichterstattung vor

Der Zoff um Allofs. In seiner Stellungnahme behauptet der Klub: „Tatsache ist: Es hat weder Kontakt noch Gespräche oder einen Austausch zwischen Hannover 96 und Klaus Allofs gegeben. Die gesamte Berichterstattung von Sportbuzzer, HAZ und NP entbehrt jeder Grundlage und hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Hier wird mit Unwahrheiten für Unruhe auf Kosten von Hannover 96 und der Verantwortlichen gesorgt. Das ist in dieser Form nicht zu akzeptieren.“

Starker Tobak. Nach MOPO-Informationen soll allerdings zumindest ein hochrangiger Vereins-Verantwortlicher der Niedersachsen vorab in die Berichterstattung eingeweiht worden sein und die Gerüchtelage bestätigt haben. Da bleibt so oder so ein fader Beigeschmack.

Kann Allofs bei 96 jetzt überhaupt noch Thema werden?

Definitiv ohne Allofs wird Hannover den HSV am Sonnabend zum Derby empfangen. Ob er danach noch Thema wird, ist offen. Der Name soll tatsächlich mehrfach im inneren 96-Zirkel gefallen sein. Nach seinem Gang an die Öffentlichkeit kann der Verein den Europameister von 1980 aber eigentlich kaum noch holen.