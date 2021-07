Zitterpartie: Fällt HSV-Verteidiger Ambrosius in Hannover aus?

Während sich Hannover vor dem Duell am Sonntag gegen den HSV noch mal einen Ruhetag gönnte, wurde im Volkspark am Donnerstag auf dem Trainingsplatz fleißig gearbeitet. Simon Terodde stieg wie geplant wieder voll in das Mannschaftstraining ein, auch Amadou Onana war nach seiner Reise zur belgischen U21-Nationalmannschaft wieder dabei. Vorzeitig beenden musste hingegen Stephan Ambrosius die Einheit.

Knapp 50 Minuten machte Ambrosius alles mit, auch bei einem Trainingsspiel elf gegen elf war er voll dabei. Dann war plötzlich Schluss. Der Verteidiger ließ sich auf dem Platz kurz behandeln und ging zurück in die Kabine.

Schon beim deutschen U21-Team hatte Ambrosius Probleme

Was war passiert? Offenbar hatte Ambrosius bereits bei der deutschen U21-Nationalmannschaft über Probleme im Lendenwirbelbereich geklagt. Zurück in Hamburg wollte er nun aber trotzdem mit der Mannschaft im Volkspark auf den Platz gehen. Eine Blockade im Lendenwirbel wurde zunächst beim HSV diagnostiziert. Das wäre mit Blick auf das Spiel am Sonntag in Hannover wohl kein großes Problem. Komplett ausgeschlossen kann nun allerdings auch eine Muskelverletzung nicht werden.

Am Donnerstagnachmittag gab es bei Ambrosius daher noch eine MRT-Untersuchung. Das Ergebnis soll am Freitag vorliegen. Bis dahin muss zumindest um seinen Einsatz am Sonntag in Hannover gezittert werden.

Vor Hannover-Spiel: HSV-Trio arbeitet nur im Kraftraum

Gar nicht auf dem Trainingsplatz waren am Donnerstag Sonny Kittel, Josha Vagnoman und Toni Leistner. Das Trio ist allerdings nicht angeschlagen, sondern arbeitete lediglich im Kraftraum.