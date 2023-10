Zittern um Reis und Dompé: So ist der Stand bei den HSV-Sorgenkindern

Sollten sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen, wären das gleich zwei bittere Pillen für den HSV. Seit dem Wochenende lag Ludovit Reis mit einem Infekt flach, am Montag musste zudem Jean-Luc Dompé das Training mit muskulären Problemen abbrechen. Am Mittwoch gab es dann leicht positive Signale, aber noch keine Entwarnung.

Am Dienstag hatten beide noch auf den Plätzen im Volkspark gefehlt. Die Frage, ob das Duo für das Spiel in Wiesbaden am Samstag wackele, drängte sich auf.

HSV: Ausfall von Ludovit Reis und Jean-Luc Dompé droht

Beim HSV gab man sich noch zuversichtlich. Dompé ackerte am Dienstag im Kraftraum. Auch Reis habe das Schlimmste überstanden haben und befinde sich auf dem Wege der Besserung. Das konnte am Mittwochvormittag dann unterstrichen werden. Beide feierten ihr Trainings-Comeback im Volkspark, absolvierten allerdings noch keine komplette Einheit mit dem Team. Dompé arbeitete individuell mit Ball. Reis absolvierte eine dosierte Einheit, wurde immer mal wieder rausgenommen. Die Signale aber sind positiv. Läuft alles glatt, werden sie in Wiesbaden wohl dabei sein.

Und wenn nicht? Kommt Reis nicht voll zu seinen Kräften, dürfte wohl Immanuel Pherai ran. Dompé wurde zuletzt von Levin Öztunali ersetzt, bestach gegen Düsseldorf aber als Joker.