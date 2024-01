Ob es am Ende wirklich klappt, wissen bislang nur die Sterne. Doch die Vorzeichen verdichten sich, dass der HSV im Rennen um seinen Wunschverteidiger den Zuschlag erhalten könnte. David Zimas Wechsel nach Hamburg rückt näher.

Noch steht der Durchbruch in den Verhandlungen mit dem FC Turin aus, doch zumindest die Signale, die aus Italien vernommen werden, geben Anlass zur Hoffnung. Zima ist Top-Kandidat der HSV-Bosse, die den 23 Jahre alten Tschechen zunächst leihen wollen. Für den Sommer soll den Torino-Verantwortlichen dann für den Fall des HSV-Aufstiegs in die Bundesliga eine Kaufverpflichtung zugesichert werden, die laut „Bild“ bei sechs Millionen Euro liegen soll. Knackpunkt: Turin möchte diese Summe garantiert einstreichen und nicht vom sportlichen Wohl und Wehe des HSV abhängig sein.

Montag könnte zum Schlüsseltag im HSV-Poker um Sima werden

Daran, ob sich die Italiener auf den HSV zubewegen, hängt der Deal. Zima, dem weitere Offerten vorliegen, würde gern nach Hamburg wechseln. Eine schnelle Entscheidung ist allerdings eher nicht zu erwarten. Im Umfeld des Abwehrspielers geht man eher davon aus, dass der kommende Montag zu einem Schlüsseltag in dem Poker werden könnte. Das würde reichen. Das Transferfenster in Deutschland und Italien schließt erst am kommenden Donnerstag.

Bis dahin müssen noch weitere HSV-Personalien geklärt werden. Kölns Noah Katterbach (der für den Sommer beim HSV im Wort steht) hofft auf seinen Blitz-Wechsel noch im Winter. Ziemlich sicher verlassen wird den HSV Mittelfeld-Talent Elijah Krahn. Die heißesten Spuren führen derzeit in die Dritte Liga. Auch der beim HSV komplett chancenlose Keeper Marko Johansson ist weiterhin auf Vereinssuche.