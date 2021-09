Anfang September wollte Aaron Hunt eigentlich wissen, wie es für ihn weitergeht. Der 35-Jährige, dessen Vertrag beim HSV vor dieser Saison nicht verlängert wurde, würde liebend gern weiter als Profi kicken. Das passende Angebot aber blieb aus. Vieles spricht dafür, dass Hunt nun umdenkt.

Setzt der Ex-HSV-Kapitän seine Karriere fort? Noch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er seinen 514 Profispielen (für Werder, Wolfsburg und den HSV) weitere folgen lassen wird. Doch die Zeit wird immer knapper, das weiß auch Hunt.

In der Regionalliga wäre Hunt die Attraktion

Was, wenn auch weiterhin kein passendes Angebot kommt? Nach MOPO-Informationen soll sich Hunt zumindest schon mit dem Gedanken beschäftigen, seine Karriere zur Not auch in der Regionalliga ausklingen zu lassen. Da wäre er wohl bei jedem Spiel die absolute Attraktion und könnte zumindest noch ein wenig weiterspielen.

Durchaus möglich aber auch, dass der Ex-Nationalspieler (drei Einsätze) in Kürze sein Karriereende verkündet. Deutlich stiller, als er es sich erhoffte.